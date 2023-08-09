Aufgaben neu verteilt MLP baut Vorstand um

Die MLP-Gruppe hat Veränderungen in den Vorständen zweier Konzerngesellschaften angekündigt. Ab dem 1. September übernimmt Reinhard Loose zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand der Unternehmensgruppe auch die Funktion des Vorstandssprechers von MLP Banking. Der 58-Jährige ist bei der Banking-Tochter bereits seit mehreren Jahren als Vorstandsmitglied tätig und verantwortet dort das Ressort Finanzen.

Loose folgt auf Uwe Schroeder-Wildberg, der diese Funktion bislang zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender des Finanzkonzerns ausgeübt hatte. Durch diese veränderte Struktur könne sich Schroeder-Wildberg nun wieder verstärkt auf seine in den vergangenen Jahren erweiterten Geschäftsführer-Aufgaben konzentrieren, heißt es dazu von MLP.

Mit der Übernahme der neuen Aufgabe gibt Reinhard Loose sein zusätzliches Amt im Vorstand der Konzern-Tochter MLP Finanzberatung ab. Das bisher von ihm verantwortete Ressort Finanzen wird daher neu geordnet: Mit Benno Günther übernimmt der bisherige Bereichsleiter Controlling nun als Vorstand das Finanzressort. Neben seiner Verantwortung für das Controlling, das verstärkt das Datenmanagement umfasse, ist der 46-Jährige zukünftig auch für Systeme und Abläufe zur Beraterunterstützung sowie die Antrags- und Bestandsverwaltung verantwortlich.

MLP schafft zudem für beide Tochtergesellschaften ein IT-Vorstandsressort. Verantwortet wird der neue Bereich sowohl bei MLP Finanzberatung als auch bei MLP Banking von Carsten Soßna. Der 54-Jährige ist bislang in beiden Konzerntöchtern Bereichsleiter für IT.