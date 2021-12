Personalien Robeco beruft zwei neue Mitglieder in das Executive Committee

Martin Nijkamp übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs der strategischen Produkt- und Geschäftsentwicklung. Seine Hauptverantwortung wird darin liegen, das derzeitige Produktangebot von Robeco weiter auf die zentralen Prioritäten und den geschäftlichen Fokus auszurichten sowie weitere Leistungen hinzuzufügen, welche die aktuelle Produktpalette des Unternehmens vervollständigen.

Martin Nijkamp wechselt von NN Investment Partners zu Robeco und verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Von 2008 bis 2017 war er Mitglied des Managementteams von NN Investment Partners. In seinen Verantwortungsbereich fielen die Bereiche Geschäftsstrategie, integrierte Kundenlösungen, Retail-orientierte DC-Lösungen und Produktmanagement & Entwicklung. Davor war Nijkamp Managing Director Institutional Business Development für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Zu seinen weiteren Positionen zählten die des General Manager Portfolio Management bei ING Investment Management Europe & Emerging Markets und Senior Economist. Nijkamp hat einen Master-Abschluss in Makroökonomie der Universität Groningen in den Niederlanden.

Zu Maureen Bals Schwerpunktbereichen als Mitglied des Executive Committee zählen Rechtsfragen und Compliance. Bal hat 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor ihrem Wechsel zu Robeco war sie Direktor Corporate Affairs & General Counsel sowie Mitglied des Managementteams der APX Holding BV. Zu ihren früheren Positionen gehörten auch die Leitung der Rechtsabteilung der Geschäftseinheit Financial Markets der ING Bank, Legal Manager Global Markets bei der Fortis Bank (Niederlande), Senior Rechtsberater bei MeesPierson und Rechtsberater an der Amsterdamer Börse. Bal hat einen Master-Abschluss in niederländischem Recht der Universität Utrecht (Niederlande) und einen weiteren Master-Abschluss in Gesellschaftsrecht der Grotius Academy in Nijmegen (Niederlande).

Robecos Vorstandsvorsitzender Gilbert Van Hassel: „Ich freue mich sehr, dass Martin und Maureen dem Unternehmen beitreten und unser Executive Committee stärken werden. Martin ist ein visionärer Denker mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in Sachen Innovation. Er bewegt die Dinge dank seiner Beharrlichkeit, seiner Fähigkeiten auf zwischenmenschlicher Ebene sowie seiner Führungsqualitäten. Maureen bringt ihre hervorragenden Managementfähigkeiten und ihren Weitblick mit, die es ihr ermöglichen, die Zusammenarbeit in ihren Verantwortungsbereichen weiter zu optimieren."