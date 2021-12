Personalrochade Martin Fritz übernimmt Vorstandsvorsitz der Fürst Fugger Privatbank

Die Fürst Fugger Privatbank hat mit Martin Fritz einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Fritz, der zuvor den Stellvertreterposten innehatte, löst Hans-Jörg Schreiweis ab, teilte ein Sprecher des Bankhauses mit.



Schreiweis verbleibt im Gremium und übernimmt zudem Aufgaben im Vorstand der Nürnberger Beteiligungs-Aktiengesellschaft, der Muttergesellschaft der Fürst Fugger Privatbank.





Das Bankhaus besitzt neben dem Stammsitz in Augsburg auch Niederlassungen in München, Nürnberg, Stuttgart, Mannheim und Köln. Es hatte erst im Herbst vergangenen Jahres den Wechsel von einer Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft vollzogen.