Personalschwund bei Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management verliert zwei Mitarbeiter an die PR-Agentur b-Public. Thomas Egger, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation, wechselt zum 1. August und Daniel Jazbec, bislang Geschäftsführer bei Bellevue Asset Management, zum 1. September in die im Kanton Zug ansässige Agentur. Dies berichtet Finews.ch.Thomas Egger bleibt Bellevue Asset Management verbunden, indem er das Unternehmen im Auftrag seines neuen Arbeitgebers sowohl in PR als auch sonstigen Medienangelegenheiten berät. Vor seiner Zeit bei der Bellevue-Gruppe arbeitete der studierte Betriebsökonom 2005 bis 2008 als Chef für Marketing und Vertrieb bei Julius Bär Asset Management. Davor war er von 2000 bis 2005 Verantwortlicher für Marketing und Kommunikation bei der Centrum-Bank.Daniel Jazbec war seit 2010 Geschäftsführer der Bellevue Asset Management. Vor seiner Tätigkeit für die Bellevue-Gruppe war er unter anderem Risikomanager bei Sia Funds (2006 bis 2010) und Vermögensverwalter bei der Centrum Bank.