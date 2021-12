Personaltableau Real I.S. vergrößert Vertriebsteam

Die Immobilientochter der Bayerischen Landesbank, Real I.S., verstärkt ihr Vertriebsteam. Thomas Pohlmann ist neuer Direktor für den Vertrieb an institutionelle Kunden im Gebiet Nordrhein-Westfalen und Hessen. Real I.S. managt Immobilien in Form von Publikums- und Spezialfonds sowie Direktmandaten für die Bayern-LB. Mit Pohlmann will Real I.S. das institutionelle Kundengeschäft voranbringen.Pohlmann war zuvor Vertriebsleiter bei der Royal Bank of Scotland. Vertriebserfahrung für Institutionelle sammelte er ebenfalls bei iShares (heute Teil von Blackrock Asset Management) und Natixis. Seine berufliche Karriere begann Pohlmann als Unternehmensberater bei KPMG Consulting.