Perspektiven für Aktien, Anleihen und Gold in 2026
Was lässt sich aus den Marktentwicklungen 2025 für die strategische Ausrichtung im Jahr 2026 ableiten? In der neuen Folge von Investment Business diskutiert Peter Ehlers mit Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments, welche Regionen, Sektoren und Anlageklassen im neuen Jahr besonders im Fokus stehen sollten und wo Vorsicht angebracht ist.
Im Mittelpunkt stehen die großen Verschiebungen an den Kapitalmärkten: Warum Europa und Asien gegenüber den USA weiter aufholen könnten, weshalb Stockpicking wieder an Bedeutung gewinnt und welche Rolle Staats- und Unternehmensanleihen im Portfolio 2026 spielen. Auch Gold, Emerging-Markets-Anleihen und die Frage nach Laufzeiten bei Bonds werden differenziert eingeordnet, also mit Blick auf Risiko, Bewertung und makroökonomische Szenarien.
Eine Folge für alle professionellen Anleger, die weniger Rückspiegel und mehr Orientierung für das kommende Anlagejahr suchen.
Im Fokus der Folge:
- Aktien 2026: USA vs. Europa & Asien – Bewertung, Kapitalflüsse und regionale Chancen
- Sektoren & Stockpicking: Warum nicht jeder KI-Titel automatisch profitiert
- Gold & Rohstoffe: Absicherung, Zentralbanken und strukturelle Treiber
- Anleihen: Laufzeiten, Staatsanleihen, Credit Spreads und Emerging Markets
- US-Dollar & Fed: Währungsrisiken und politische Einflussfaktoren
