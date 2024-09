Am Donnerstag vergangener Woche hielt die Deutsche Familienversicherung DFV ihre diesjährigen Kapitalmarkttage für Investoren ab. Nun, fünf Tage später, gibt der Versicherer seinen Rückzug von der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Man habe mit der Haron Holding eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen, teilte DFV am gestrigen Dienstag mit.

Die Haron Holding, die dem Ethenea-Investmentchef und Starfondsmanager Luca Pesarini gehört, habe sich verpflichtet, den Aktionären die Aktien der Gesellschaft für voraussichtlich 6,60 Euro abzukaufen, so die Mitteilung. Allerdings muss noch die Finanzaufsicht Bafin den Mindestpreis für die Aktien ermitteln. Sollte dieser über den angebotenen 6,60 Euro liegen, so werde man den endgütigen Angebotspreis entsprechend erhöhen.

Die DFV hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet, den Widerruf der Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

2,5 Millionen Euro einsparen

Als Gründe für ihren Rückzug vom Börsenparkett nennt die Versicherungsgesellschaft die hohen Kosten und die mangelnde Flexibilität als börsennotiertes Unternehmen. „Die DFV möchte in Zukunft strategisch flexibler und freier in unternehmerisch wichtigen Entscheidungen agieren können und zugleich durch den Widerruf der Börsenzulassung jährlich rund 2,5 Millionen Euro einsparen“, heißt es vom Unternehmen. Außerdem würden durch das Delisting die Verwaltungskosten eingespart, die man „in die Fortsetzung der Unternehmensstrategie des profitablen Wachstums“ stecken werde. Auch den zeitlichen Aufwand und die Kosten der für Börsenunternehmen geltenden umfangreichen Berichtspflichten würde man sich so ersparen können.

Die DFV strebt nach eigenen Angaben den Widerruf der Zulassung ihrer Aktien noch im Kalenderjahr 2024 an.

Die Deutsche Familienversicherung ist seit Dezember 2018 an der Börse Frankfurt notiert. Seitdem kam das Insurtech jahrelang nicht aus der Verlustzone heraus. Grund sei die damals versprochene und im Jahr 2019 erstmalig umgesetzte Verdoppelung der Vertriebsausgaben gewesen, erklärte der DFV-Chef Stefan Knoll im Jahr 2021 im Gespräch mit DAS INVESTMENT. So habe 2019 das Verhältnis zwischen den Bestandseinnahmen und den Vertriebsausgaben bei 2:1 gelegen. Ein Jahr später verbesserte sich das Verhältnis leicht auf 3:1. Da könne man als Versicherungsunternehmen keinen Gewinn machen, erklärte Stoll. Das Jahr 2020 schloss der DFV-Konzern mit einem Minus von knapp 5,2 Millionen Euro ab. Im Geschäftsjahr 2021 betrug der Verlust 0,8 Millionen Euro, 2022 kam das Unternehmen endlich in die Gewinnzone.

„Eine einzige Clownshow"

Die Haron Holding, die die DFV übernehmen will, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die von Luca Pesarini geführt wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Wollerau im schweizerischen Kanton Schwyz. Pesarini ist Investmentchef (CIO) von Ethenea und leitender Portfoliomanager des Flaggschifffonds Ethna-Aktiv

In der Branche ruft das Vorhaben unterdessen Unmut hervor. Die DFV sei ein Paradebeispiel dafür, warum sich Investoren von deutschen Nebenwerten abwenden, moniert Dirk Hagemann von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in sozialen Netzwerken. Er kritisiert sowohl den Zeitpunkt fünf Tage nach den Kapitalmarkttagen, als auch die Begründung. „Wenn das Unternehmen bisher in Wirtschaftlichkeit und Flexibilität behindert war, muss man wohl annehmen, dass der ganze Börsengang und die Story dazu eine einzige Clownshow gewesen ist“, schreibt er. Die DFV hat die Vorwürfe auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bislang noch nicht kommentiert.