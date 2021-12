Peter Hofbauer geht zurück nach Wien Hypo-Vereinsbank mit neuem Finanzchef

Zum 1. Juni übernimmt Francesco Giordano die Position des Finanzchefs bei der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB). Der 48-Jährige war bislang Finanzchef der Bank Austria.



Der derzeitige HVB-Finanzchef Peter Hofbauer kehrt in seine Heimat Wien zurück. Dort soll er neue Aufgaben innerhalb der Unicredit übernehmen.



Des Weiteren soll der bisherige Deutschland-Chef des Kreditversicherers Euler Hermes, Michael Diederich, in zum 1. September in den HVB-Vorstand berufen werden. Dort soll er das Investmentbanking von Andreas Bohn übernehmen.