Franklin Templeton setzt seine Personaloffensive in Deutschland fort und besetzt zum 1. Januar 2026 die neu geschaffene Position des Head of Fund Buyer Business – Deutschland mit Peter Kuhl. Damit ist eine weitere Führungsrolle im Rahmen der strategischen Expansion des Asset Managers in der DACH-Region besetzt. Kuhl kommt von Fidelity.

In seiner neuen Position wird Kuhl in enger Abstimmung mit den Client-Coverage-Teams eine kundenorientierte Strategie für große Dachfonds-Plattformen, Wealth Manager und andere Allokatoren entwickeln. Dabei hat er Zugang zum gesamten Spektrum der Investmentkompetenzen von Franklin Templeton – von Publikumsfonds über ETFs bis zu alternativen Produkten.

„Das Fondsselektor-Segment ist für unsere Wachstumsambitionen in Deutschland strategisch von großer Bedeutung. Peter bringt eine seltene Kombination aus engen Kundenbeziehungen, Produktexpertise und strategischem Denken mit“, so Christian Machts, Chef für Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton.

Kuhl wird mit Martin Rheinlaender, der kürzlich die Position des Head of Product Strategy – Deutschland & Österreich übernommen hat und weiterhin ausgewählte Key-Account-Kunden betreut, zusammenarbeiten. Client-Service-Spezialistin Andrea Novella wird künftig an Kuhl berichten.

Kuhl berichtet an Sven Langenhan, Leiter Wholesale, der seine Tätigkeit bei Franklin Templeton am 1. Februar 2026 aufnehmen wird.

Institutioneller Vertrieb und ETF-Geschäft im Fokus

Parallel baut Franklin Templeton das institutionelle Vertriebsteam unter der Leitung von Marie Keil-Mouy, Leiterin Institutionell – Deutschland, aus. Auch das ETF-Vertriebsteam soll laut eigenen Angaben vergrößert werden. Aktuell sucht das Unternehmen einen Senior-Sales für diesen Bereich.

Martin Bechtloff, seit 2022 als Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton tätig, wird sich künftig schwerpunktmäßig um den strategisch wichtigen Kanal der Onlinebroker kümmern. Dieser Vertriebsweg gewinnt zunehmend an Bedeutung, da er eine digital affine, schnell wachsende Kundengruppe anspricht. Franklin Templeton hat entsprechende Partnerschaften mit führenden Onlinebrokern zuletzt deutlich ausgebaut.

Doch es gibt auch einen Abgang: Tolga Özkan, derzeit Associate ETF Distribution, wird das Unternehmen Ende 2025 verlassen.

Serie von Neubesetzungen seit Sommer 2025

Die aktuellen Personalentscheidungen reihen sich in eine Serie von Neubesetzungen ein, die Franklin Templeton seit der Ernennung von Christian Machts im Juni 2025 vorgenommen hat.

Im November 2025 gewann der Asset Manager Martin Lück als Chef-Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich. Der ehemalige Blackrock-Stratege soll als Kapitalmarktexperte für die Region fungieren und regionale Markteinblicke mit globalem Research des Unternehmens verbinden.

Im Oktober 2025 brachte Franklin Templeton mit dem Franklin Clear Bridge US Smaller Companies ETF seinen ersten aktiven Aktien-ETF für europäische Anleger auf den Markt, nachdem die Firma bereits 2018 ihre ersten Anleihen-ETFs auch hierzulande an der Börse listete. Der Fonds ist für den Vertrieb in zehn europäischen Ländern registriert.

Im September ernannte Franklin Templeton Alexander Barion zum Marketing-Leiter in Deutschland und Österreich, der neben der Umsetzung digitaler Marketinglösungen und der Konzeption von Kommunikationskampagnen auch die Transformation und Digitalisierung von Marketingprozessen vorantreibt.

Franklin Templeton verwaltet zum 31. Oktober 2025 ein Vermögen von 1,69 Billionen US-Dollar. In Deutschland und Österreich umfasst das Produktspektrum neben traditionellen Investmentfonds auch ETFs sowie alternative Investments mit einem verwalteten Vermögen von rund 260 Milliarden US-Dollar.