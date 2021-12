"Peter Lynchs Erfolgsrezept hat mir imponiert"

Als ich als 13-jähriger Geld geschenkt bekommen habe, habe ich sämtliche Banken der Umgebung abgeklappert, um herauszufinden, wer die höchsten Zinsen zahlt. Von dem Moment an wussten meine Eltern, dass ich einmal in der Finanzbranche landen würdeIch hatte das Glück, dass meine Eltern und Großeltern dafür aufgekommen sindVorbild wäre zu viel gesagt. Aber das Erfolgsrezept von Peter Lynch , möglichst nur in Dinge zu investieren, die man kennt, hat mir schon imponiertDieses Mal ist alles anders Thinking, Fast and Slow von Daniel Kahneman. Es zeigt eindrucksvoll, wie wir denken und Informationen verarbeitenIch konzentriere mich eher darauf, attraktive Erträge für unsere Kunden zu erwirtschaften. Und da bin ich immer motiviert!Zufriedene Kunden und MittelzuflüsseAuf den nicht unwesentlichen Anteil, den ich am Erfolg der in unseren Mischfonds umgesetzten Strategien habeÜber einen verspäteten Flieger – ich hasse es, auf Flughäfen herumzusitzenPolitikern, die sich in Dinge einmischen, von denen sie keine Ahnung habenAls Kind habe ich Baseball-Karten gesammelt. Heute gibt es da nichts, das eine Erwähnung lohntIch kaufe fast alles über Amazon. Abgesehen von Windeln für meinen einjährigen Sohn war das letzte Produkt ein neuer Drucker… ein großartiger Weg, Fotos von den eigenen Kindern zu zeigen, ohne jedes Mal jemanden zu treffenDa gibt es zwei – 24 und Seinfeld Bei American Idol und Dancing with the Stars Fußball – aber natürlich American Football Ich war schon einige Jahre nicht mehr Stadion, bin aber ein Fan der New York Jets – was nicht immer ganz einfach istIch würde es nicht einmal bemerken, wenn ich eine begeheAuf jeden Fall BierOhne mein Galaxy S4 geht gar nichts!Die Organisation Junior Achievement , die sich darum bemüht, wirtschaftliches Grundwissen in die Schulen zu tragenAuf Aruba – ich liebe die Strände, das Essen und das entspannte Leben dort >> Vergrößern Der 1975 in New York geborene Amerikaner studiert nach dem Schulabschluss Unternehmensforschung und Wirtschaftsingenieurwesen an der Cornell University und beginnt seine berufliche Laufbahn 1997 bei JP Morgan Asset Management – im gleichen Team, dem er noch heute angehört. Als Mitglied des GMAG-Investment-Komitees arbeitet er zunächst im Research und steigt nach seinem Wechsel ins Portfolio Management 2007 zum Leiter der Portfolio-Konstruktion auf. In dieser Funktion verwaltet er diverse Lebenszyklus-und Misch-Portfolios, unter anderem den auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreichen JP Morgan Global Income.