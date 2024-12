Peter Schwark, ehemaliger stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kehrt zurück in die Versicherungsbranche. Beim Beratungsunternehmen Teckpro aus Kaiserslautern soll er als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich der Regulatorik verantworten. Darüber berichtete zunächst der Branchendienst „Versicherungsmonitor“.

Nach seinem Aus beim Verband im September 2023 war Schwark zum Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW gewechselt. Doch das Intermezzo dort als Hauptgeschäftsführer war nach nur neun Monaten Ende Juli beendet. Schwark legte sein Amt nieder. Laut eines Medienberichts sollen Meinungsverschiedenheiten über die Verbandsstrukturen zur Trennung geführt haben.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Einst aufsehenerregender Abschied vom GDV

Noch deutlich mehr Schlagzeilen hinterließ sein Abgang beim GDV nach über 24 Jahren. Als stellvertretender Hauptgeschäftsführer verantwortete er dort das „Kompetenzzentrum Altersvorsorge und Zukunftssicherung“. Mehreren Medienberichten zufolge führten Uneinigkeiten zwischen ihm und GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zur Trennung

Die Art der Trennung zwischen dem in der Branche hoch angesehen Funktionär und dem GDV galt damals als beispiellos in der Geschichte des Verbands. Während der GDV sich mit Funktionären in der Vergangenheit stets einvernehmlich trennte, verlängerte er zunächst Schwarks Vertrag nicht, bevor beide Seiten die Trennung später offiziell als „einvernehmlich“ bezeichneten.