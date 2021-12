Petercam bringt 14 Fonds ins Land

Petercam Equities Agrivalue (BE0947763737)

Petercam Equities Energy & Resources (BE0946563377)

Petercam Equities Euroland (BE0058181786)

Petercam Equities Europe (BE0058178758)

Petercam Equities Europe Dividend (BE0057450265)

Petercam Equities Europe Sustainable (BE0940001713)

Petercam Equities Small & Midcaps (BE0058183808)

Petercam Equities Metals & Mining (BE6217705050)

Petercam Equities North America Dividend (BE0058174716)

Petercam Equities World 3F (BE0058651630)

Petercam Equities World Dividend (BE6228798409)

Petercam Securities Real Estate Europe (BE0058186835)

Petercam Bonds Euro (BE0943876665)

Petercam Bonds Euro Investment Grade (BE0935123431)

14 Fonds der Brüsseler Fondsgesellschaft Petercam sind ab sofort auch in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Es sind zwölf Aktien- und zwei Anleiheportfolios. Bisher hatte Petercam in Deutschland hauptsächlich Anleihefonds am Start.Getreu dem hauseigenen Investmentansatz sucht Petercam zunächst die Einzeltitel aus, ohne auf einen Marktindex oder dergleichen zu achten (Bottom-up). Hinzu kommt jedoch noch eine Analyse der Marktgegebenheiten (Top-down). Dabei konzentrieren sich die Mitarbeiter um Aktien-Investmentchef Guy Lerminiaux (Foto) auf Unternehmen, die die meisten Analysten nicht beachten.Derzeit betreut Petercam ein Vermögen von 13 Milliarden Euro.