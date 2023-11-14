Abrechnung mit RTL-Verbraucherschützern Peters schlägt zurück: Video-Spott über Stern-TV-Special

50,1 Millionen Dollar

Knochenjob: Wie ein T. rex bei Sotheby's zum teuersten Fossil aller Zeiten wurde

Irgendwann in der Kreidezeit hat ein Tier einem anderen Tier in die Knochen gebissen. 67 Millionen Jahre später war das einem anonymen Käufer 50,1 Millionen Dollar wert.

Von Christoph Fröhlich