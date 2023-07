JDC-Tochter erweitert Führungsstab Petra Walter wird Geschäftsführerin der BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft

Petra Walter wird Geschäftsführerin der BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft (BBWV), einer Tochtergesellschaft der Jung, DMS & Cie. AG (JDC). In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die Geschäftsbereiche Produktmanagement, Marketing, Vertrieb und ESG.

Walter ist bereits seit dem Jahr 2005 als Leiterin Produktmanagement Investment für JDC tätig. Seit Juli 2015 verantwortet sie als Prokuristin auch das Produktmanagement, die Produktentwicklung und das Marketing der BBWV in Augsburg.

Walter hat 25 Jahre Berufserfahrung im Asset Management und der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor sie zu JDC wechselte, arbeitete sie im Marketing und Vertrieb der Anlagegesellschaft State Street Global Advisors und im Asset Management der Hypovereinsbank.

JDC-CEO Sebastian Grabmaier kommentiert die Personalie:

„Vermögensverwaltung ist für Jung, DMS & Cie. ein zunehmend wichtiger Wachstumstreiber. Wir freuen uns darüber, dass unsere Tochter BBWV so erfolgreich gewachsen ist, und dass wir nun mit Petra Walter als Geschäftsführerin unsere Geschäftsstrategie konsequent weiterentwickeln können.“

Die BBWV wurde 1998 in Augsburg gegründet. JDC ist seit 2015 an der Gesellschaft beteiligt. Per Ende Juni 2023 verwaltete die BBWV 540 Millionen Euro.