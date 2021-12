Pflegegrade statt Pflegestufen Ändern sich die Leistungen bereits abgeschlossener Pflegeversicherungen?

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Pflegezusatzversicherungen ist unter dem Punkt „Änderung der allgemeinen Versicherungsbedingungen“ auch die Frage der Anpassung von Versicherungsleistungen. Das erklärt Susanne Arndt, Verbraucherberaterin beim Verbraucherservice Bayern, gegenüber demSie betont, dass es sich bei einer Veränderung der Grundlage wie beispielsweise der Ermittlung von Pflegebedürftigkeit, eine Anpassung geben kann. Dieses Recht leiten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für den Versicherer ab. Damit muss aber, so Arndt,Für Versicherte bedeutet dies vor allem eins: Auch die Pflegezusatzversicherung ist. Aktuelle politische und gesundheitliche Entwicklungen nehmen massiv Einfluss auf die Gestaltung des Vertrags, weshalb versicherte Leistungen stets diesen Veränderungen angepasst werden sollten. Anderenfalls besteht dieWie sieht das konkret aus? Zunächst einmal gibt es unterschiedliche Formen von Pflegeleistungen. Diese sind an die Frage von Unterbringung und Form der Pflege gebunden. Kommt nun eine weitere Pflegestufe beziehungsweise -grad IV oder V hinzu, kann dies für einige Pflegebedürftige der Pflegestufe I bedeuten, dass sie in eine andere Pflegestufe eingeteilt werden. Dies muss. Es wird aller Voraussicht nach eher für jene, die weiterhin in Pflegestufe I eingestuft sind, eine Minderung der ausgezahlten Leistungen bedeuten. Deshalb lohnt sich die ergänzende Pflegevorsorge, um ein solches Loch gar nicht erst entstehen zu lassen.Tatsächlich, so die Aussage von Susanne Arndt, haben aber auch Versicherer einen Anspruch darauf, ihre Leistung. Deshalb ist es wichtig, die versicherte Leistung unter Berücksichtigung von möglicher Inflation und politischen Entwicklungen von Beginn an realistisch zu kalkulieren und aktuellen Einflüssen anzupassen.