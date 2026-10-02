Das Bundeskabinett hat das Pflegeneuordnungsgesetz beschlossen. Der Beitragssatz bleibt stabil, Kinderlose und Mitglieder mit mitversicherten Partnern sollen künftig mehr zahlen.

Das Bundeskabinett hat Einsparungen bei Leistungen in der Pflegeversicherung beschlossen. So sollen Zuschüsse für Pflegeheimbewohner erst später gezahlt werden als bisher. In der häuslichen Pflege bündelt der Entwurf bisher getrennte Leistungen.

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG) von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) verabschiedet. Ob es dazu kommt, war bis zuletzt offen. Union und SPD verhandelten bis unmittelbar vor Sitzungsbeginn. Die SPD hatte zuvor mit einer Blockade gedroht, weil sie ein reines Sparpaket ablehnte. Der Entwurf muss nun noch den Bundestag passieren.

Der Druck ist groß. Laut GKV-Spitzenverband lag das Defizit der sozialen Pflegeversicherung schon im ersten Halbjahr 2026 bei 770 Millionen Euro. Für 2027 wird eine Finanzlücke von rund acht Milliarden Euro erwartet. Der Kassenverband beziffert den Bedarf einschließlich aufzufüllender Reserven sogar auf etwa zehn Milliarden Euro.

Mehr Einnahmen, spätere Zuschüsse

Der allgemeine Beitragssatz soll bei 3,6 Prozent bleiben. Zum 1. Januar 2027 soll jedoch der Zuschlag für Kinderlose um 0,3 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent steigen. Die Beitragsbemessungsgrenze wird wie in der gesetzlichen Krankenversicherung angehoben, nach Angaben des Ministeriums um 300 Euro im Monat. Ab 2028 ist zudem ein Zuschlag von 0,52 Prozent für die Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern vorgesehen. Ausnahmen gelten unter anderem für pflegende Angehörige und Eltern von Kindern mit Behinderung.

Insgesamt soll das Gesetz die Pflegeversicherung laut Kabinettsvorlage im kommenden Jahr um 6,25 Milliarden Euro entlasten. Neben den Mehreinnahmen tragen dazu Einsparungen bei Leistungen bei. So sollen Zuschüsse für Pflegeheimbewohner erst später gezahlt werden als bisher. Die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige werden dagegen, anders als zunächst geplant, nicht gekürzt.

Budgets statt Einzelansprüche

In der häuslichen Pflege bündelt der Entwurf bisher getrennte Leistungen. Ab Pflegegrad 2 soll ein Sozialraumbudget den Entlastungsbetrag ersetzen. Für Pflegebedürftige unter 25 Jahren sind dafür bis zu 300 Euro monatlich vorgesehen. Pflegegeld und ambulante Sachleistungen sollen in den Pflegegraden 2 bis 5 steigen. Ab 2029 sollen die Leistungen jährlich an die Kerninflation angepasst werden.

Gleichzeitig soll die Begutachtung zielgenauer werden: Die Pflegegrade 1 bis 3 sollen nach den ursprünglich wissenschaftlich empfohlenen Schwellenwerten vergeben werden, für bereits eingestufte Pflegebedürftige gilt Bestandsschutz. Zusätzlich sind ein „Check-up 60+“ und eine konsequentere Prüfung von Reha-Möglichkeiten geplant.

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Streitfragen gehen an Kommission

Die zentralen Forderungen der SPD regelt das Gesetz nicht abschließend. Dazu gehören ein Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung und eine Begrenzung der Eigenanteile im Heim. Beide Punkte soll eine Strukturkommission beraten, die das Kabinett bereits in der kommenden Woche einsetzen will. Ihre Vorschläge sollen nach Linnemanns Plan bis Ostern in einen weiteren Gesetzentwurf einfließen. Der zweite Reformschritt könnte dann zum 1. Juli 2027 in Kraft treten.

Für die private Pflegepflichtversicherung bleibt die Lage damit offen. Ob und in welcher Form sie künftig zur Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung herangezogen wird, ist Thema der nächsten Reformrunde.