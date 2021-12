Pflegerente der Basler „Wer selbst vorsorgt, entlastet die Kinder“

Das Sozialamt schickt einen Fragebogen und ermittelt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Empfängers.Mutter oder Vater können sich nicht mehr selbst helfen, müssen rund um die Uhr betreut werden. Hat sich der Betroffene nicht selbst abgesichert, hält sich die Behörde an dessen. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird sogar das Vermögen der Familie berücksichtigt.für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen werden weithin unterschätzt. So weist die Basler Lebensversicherung darauf hin, dass ein leistungsstarker Pflegedienst monatlich. Dabei ist noch nicht einmal der Aufenthalt in einer externen Einrichtung enthalten. Unterstellt wurde, dass die Pflegeleistungen zu Hause erbracht werden. Ist das nicht möglich, steigt der Betreuungsaufwand nochmals.Soll der Spruch „Kinder haften für ihre Eltern“ nicht zur Realität werden,. Vorhandene Deckungslücken zwischen dem gesetzlichen Schutz und dem tatsächlichen Kapitalbedarf schließen verantwortungsbewusste Eltern am besten frühzeitig. „In jungen Jahren lässt sich die Absicherung des Pflegerisikos besonders preiswert einkaufen“, weiß Maximilian Beck, Bereichsleiter Vertriebsförderung bei der Basler.Die Gesellschaft bietet mit der Basler PflegeRente Flex einen maßgeschneiderten Schutz für die Absicherung aller drei Pflegestufen. Versicherte können die: Werden etwa für die finanziell etwas geringeren Risiken in Pflegestufe I und II niedrigere Pflegerenten vereinbart, sinken die Monatsbeiträge. Beck: „Kunden entscheiden damit, ob sie einen sehr umfassenden Schutz wünschen oder ob sie mehr Wert auf günstige Prämien legen.“ So lässt sich vereinbaren, dass in Stufe 1PLUS 25 Prozent der Pflegerente gezahlt werden, in Stufe 2PLUS 33 Prozent. Andere Varianten sind ebenfalls möglich. In Stufe 3PLUS werden aber immer 100 Prozent der vereinbarten Rente gezahlt. Und der Versicherer„Pflegeversicherte erhalten ein Bonusheft. Lassen sie sich alle zwei Jahre auf Diabetes und Bluthochdruck untersuchen, steigt die Pflegerente um 20 Prozent“, so Beck. Bei einem positiven Befund sollte dann eine entsprechende Behandlung stattfinden.Neben der Basler PflegeRente Flex befindet sich ein weiteres Produkt der Basler im Portfolio: die Basler PflegeRente Perspektiv. Der hervorstechende Vorteil dieses Tarifs ist dieVersicherte müssen in diesem Fall lediglich fünf einfache Fragen beantworten. Im Gegenzug stimmen sie einer fünfjährigen Wartezeit zu, die allerdings nicht für Unfälle gilt.Die Beiträge bei der Basler PflegeRente Perspektiv unterscheiden sich jedoch nicht von einem vergleichbaren Versicherungsschutz der Basler PflegeRente Flex. Kommt es zum Leistungsfall, zahlt die Basler 50 Prozent der vereinbarten Pflegerente in Stufe 2PLUS aus, 100 Prozent sind es bei der Stufe 3PLUS.