Die Pflegerente fristet seit Jahrzehnten ein Nischendasein – doch das könnte sich ändern, meinen die Anbieter. Was das Produkt kann, was es kostet – und für wen es sich lohnt.

Die monatliche Eigenbeteiligung im Pflegeheim beträgt im ersten Aufenthaltsjahr durchschnittlich 3.245 Euro – das ist ein Anstieg von 261 Euro beziehungsweise 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Eine Rentnerin meinte es gut: Für ihre beiden Enkel legte sie je ein Sparkonto an, auf das sie monatlich 50 Euro einzahlte – elf beziehungsweise neun Jahre lang. Dann wurde sie pflegebedürftig, zog ins Pflegeheim und musste die Zahlungen einstellen. Ihre Rente von 1.250 Euro reichte nicht aus, um den Eigenanteil der Heimkosten zu tragen. Das Sozialamt sprang ein – und forderte das Geld von den Enkeln zurück: sämtliche Einzahlungen der vorangegangenen zehn Jahre.

Die Zahlungen auf die Sparkonten seien kein Gelegenheitsgeschenk, sondern zielgerichteter Kapitalaufbau – und damit rückforderbar, befand das Oberlandesgericht (OLG) Celle (Urteil vom 13. Februar 2020, Aktenzeichen: 6 U 76/19). Ob die Großmutter bei Aufnahme der Zahlungen habe absehen können, einmal pflegebedürftig zu werden, spiele dabei rechtlich keine Rolle.

Kein Einzelfall: Die Eigenanteile explodieren

Was wie ein Einzelfall klingt, wird für immer mehr Familien zur Realität. Laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) vom Januar 2026 beträgt die monatliche Eigenbeteiligung im Pflegeheim im ersten Aufenthaltsjahr durchschnittlich 3.245 Euro – ein Anstieg von 261 Euro beziehungsweise 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Eigenanteil setzt sich aus drei Komponenten zusammen: dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) für pflegerische Kosten inklusive Ausbildungskosten, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie den Investitionskosten. Die Pflegekasse beteiligt sich seit 2022 mit einem nach Aufenthaltsdauer gestaffelten Zuschuss am EEE: 15 Prozent im ersten Jahr, 30 Prozent im zweiten, 50 Prozent im dritten und 75 Prozent ab dem vierten Aufenthaltsjahr. Damit sinkt die Eigenbeteiligung mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Doch auch diese Zuschüsse, die sich 2024 auf 6,4 Milliarden Euro summierten, konnten den stetigen Kostenanstieg nicht stoppen.

Heimbewohner müssen im ersten Jahr damit rund 39.000 Euro aus eigener Tasche aufbringen. Wer zwei bis drei Jahre im Heim lebt – eine häufige Verweildauer –, kommt schnell auf einen sechsstelligen Betrag. Wer den Eigenanteil nicht aus Rente und Erspartem stemmen kann, muss zunächst das eigene Vermögen verwerten – gegebenenfalls auch das Eigenheim. Reicht das nicht, springt das Sozialamt ein. Es prüft, ob in den vergangenen zehn Jahren Vermögenswerte verschenkt wurden – und fordert diese wieder zurück, wie der Fall aus Celle zeigt. Kinder, deren Jahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt, werden ebenfalls zur Kasse gebeten.

Dass Pflege ein reines Rentnerproblem sei, ist im Übrigen ein Irrtum. Laut Statistischem Bundesamt war Ende 2023 rund jeder fünfte der knapp 5,7 Millionen Pflegebedürftigen noch keine 65 Jahre alt – insgesamt mehr als eine Million Menschen. Und die Zahl der Pflegebedürftigen wächst weiter: Laut Barmer Pflegereport 2025 stieg sie allein von 2023 auf 2024 um weitere 7,8 Prozent.

Die günstige Lösung – und ihre Tücken

Nach Angaben des PKV-Verbands sichern sich weniger als 5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland privat gegen Pflegebedürftigkeit ab. Die mit Abstand verbreitetste private Absicherung ist das Pflegetagegeld. Dabei zahlt der Versicherer für jeden Tag der Pflegebedürftigkeit einen vertraglich vereinbarten Betrag, gestaffelt nach Pflegegrad. Bei ambulanter Pflege steigt der Tagessatz in der Regel mit dem Pflegegrad. Im stationären Bereich zahlen viele Tarife ab Pflegegrad 2 einen konstanten Betrag – eine Reaktion der Versicherer auf den seit 2017 geltenden einrichtungseinheitlichen Eigenanteil, den Heimbewohner unabhängig vom Pflegegrad selbst tragen.

Die Pflegetagegeldversicherung ist relativ günstig: Für einen 40-Jährigen kostet ein Schutz mit gestaffeltem ambulantem Tagegeld ab etwa 40 Euro monatlich, rechnet das Analysehaus Franke und Bornberg vor. Doch das Produkt hat eine strukturelle Schwäche: Das Pflegetagegeld ist eine reine Risikoversicherung – ohne Sparanteil und ohne Rückkaufswert. Wer den Vertrag kündigt, verliert alle bis dahin eingezahlten Beiträge vollständig. Und die Beiträge können steigen – teils erheblich. Denn Versicherer dürfen die Prämien an die tatsächliche Schadensentwicklung anpassen. Wer die erhöhten Beiträge irgendwann nicht mehr zahlen kann oder will und kündigt, geht leer aus.

Die Pflegerente: teurer, aber anders

Neben dem Pflegetagegeld gibt es ein zweites privates Absicherungsprodukt, das deutlich seltener verkauft, aber von manchen Maklern und Finanzplanern als strukturell überlegen angesehen wird: die Pflegerente. „Pflegerenten sind schon seit 30 Jahren auf dem Markt, aber sie haben nie richtig Fuß gefasst“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei Franke und Bornberg. Tatsächlich stehen dem Pflegetagegeld mit über drei Millionen Verträgen beim Pflegerenten-Bestand Ende 2024 gerade einmal rund 240.000 Verträge gegenüber.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Produktarchitektur: Die Pflegerente ist ein Lebensversicherungsprodukt nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Sie enthält einen Sparanteil und baut Alterungsrückstellungen auf. Das hat mehrere Konsequenzen.

Erstens ist sie beitragsstabiler: Weil die Beiträge von Beginn an höher kalkuliert werden und eine Kapitalreserve aufgebaut wird, müssen die Prämien nicht im selben Maß an veränderte Schadenverläufe angepasst werden wie beim Pflegetagegeld. Zweitens gibt es bei Kündigung zumindest einen Rückkaufswert – der kann je nach Zeitpunkt und Tarif zwar deutlich gemindert sein, aber das eingezahlte Kapital ist nicht vollständig verloren. Drittens wird die Pflegerente häufig mit einer bis zum Rentenalter befristeten Beitragszahlungsdauer angeboten; danach läuft der Schutz beitragsfrei weiter.

Das hat allerdings seinen Preis – und dieser dürfte der Hauptgrund für die anhaltende Nischenposition des Produkts sein. Verbraucherschutzorganisationen und Vermittler kritisieren seit Jahren, dass Pflegerenten bei ähnlichem Leistungsumfang 75 bis 125 Prozent teurer sind als vergleichbare Pflegetagegeldversicherungen.

Was das in der Praxis bedeutet, hat Monke auf Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen durchgerechnet. Für ein Pflegetagegeld mit 50 Euro Tagessatz, gestaffelter Leistung ab Pflegegrad 1 ambulant und voller Auszahlung ab Pflegegrad 2 stationär zahlt ein 30-Jähriger monatlich zwischen 30 und 45 Euro – lebenslang. Wer erst mit 50 Jahren einsteigt, muss bereits zwischen 60 und 120 Euro monatlich kalkulieren. Eine Pflegerente mit 1.500 Euro garantierter Monatsrente ab Pflegegrad 2 kostet denselben 30-Jährigen je nach Beitragsdauer zwischen 70 und 130 Euro monatlich. Mit Eintrittsalter 50 steigen die Beiträge auf 120 bis 180 Euro monatlich bei Zahlung bis Alter 85 – beziehungsweise auf 180 bis 300 Euro bei Zahlung nur bis zum Renteneintritt mit 67. Allerdings sei dieser Vergleich aufgrund unterschiedlicher Konzeptionen beider Produkte – Risikoversicherung versus Lebensversicherung, lebenslange Beiträge versus Beiträge nur bis zum Rentenalter – mit Vorsicht zu genießen, warnt Monke.

Ein weiterer Schwachpunkt: Basisvarianten der Pflegerente sehen Leistungen oft erst ab Pflegegrad 4 oder 5 vor – was das Produkt für preissensible Kunden zugänglich macht, den Schutz aber erheblich einschränkt.

Inflationsrisiko und Intransparenz

Weitere Schwächen der Pflegerente im Vergleich zum Pflegetagegeld sind laut Versicherungsmakler Christian Steffen Fröhlich das Inflationsrisiko – es gebe oft keine oder nur gedeckelte Erhöhungen im Leistungsfall, was bei langen Pflegeverläufen die Kaufkraft der Rente massiv entwerte, sowie die Intransparenz beim Kapitalerhalt. Die Verknüpfung von Risikoabsicherung und Sparanteil sei oft nachteilig für den Kunden. Besonders deutlich werde dies beim Vergleich von Todesfallleistung und Rückkaufswert: Bei vielen Anbietern liege die Todesfallleistung weit unter dem Rückkaufswert. „Das ist versicherungsmathematisch vielleicht begründbar, für den Endkunden aber ökonomisch widersprüchlich“, so Fröhlich.

Wer bietet gute Pflegerenten an?

Auch in der Qualität unterscheiden sich die beiden Produktgruppen enorm. Beim Pflegetagegeld fällt die Qualitätsbilanz ernüchternd aus: Im jüngsten Pflegetagegeld-Rating von Franke und Bornberg erreichen von 130 untersuchten Tarifen lediglich 6,2 Prozent die Bestnote FFF+; fast die Hälfte schneidet nur ausreichend oder schlechter ab. Morgen & Morgen kam im März 2025 zu einem ähnlichen Befund.

Im Pflegerentensegment ist die Qualitätsbandbreite enger – und das Niveau insgesamt höher. So vergab Morgen & Morgen in seinem Pflegerenten-Rating an 68 der 92 untersuchten Tarife die Bestnote von fünf Sternen. Das Rating von Franke und Bornberg kommt zu einem ähnlichen Urteil: Kein einziger der 53 untersuchten Tarife fällt unter die Note FF (befriedigend). Zugleich erreicht aber auch kein Tarif die Bestnoten FFF+ oder FFF. Knapp zwei Drittel erhalten FF+ (gut) – und das ist hier bereits das obere Ende der Skala. Diese Produkte stammen von Ideal, Swiss Life und Zurich. Allerdings ist das Ratingsystem von Franke und Bornberg als vergleichsweise anbieterfreundlich einzustufen: Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Die Ergebnisse sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu lesen.

Ein weiteres Problem sei eine lückenhafte Rating-Logik, moniert Versicherungsmakler Fröhlich. „Es werden Produkte separat bewertet, die inhaltlich identisch sind“. Tatsächlich gibt es laut Fröhlich nur drei relevante Anbieter mit einer echten Pflegegrad-Systematik: Ideal, Allianz und Swiss Life. Andere Anbieter – wie zum Beispiel Zurich – nutzen entweder das Produkt der Ideal unter eigenem Label oder arbeiten noch mit veralteten Pflegestufen beziehungsweise eigenen Definitionen, „die in der Praxis nahezu unbrauchbar sind“.

Ähnlich kritisch sieht Fröhlich allerdings auch das Pflegetagegeld-Rating: Auch hier moniert er inhomogene Vergleichsgruppen, so dass klassische Tarife mit ausführlicher Gesundheitsprüfung mit solchen ohne Gesundheitsprüfung verglichen werden. Darüber hinaus seien die in den Vergleich einbezogenen Tarifkombinationen willkürlich und wenig sinnvoll.

Auch die Marktdaten der beiden Produktkategorien unterscheiden sich erheblich. Laut M&M-Senior-Analyst Thorsten Bohrmann sinkt das Angebot an Pflegerententarifen rapide, während das Pflegetagegeld leicht wächst – „ein Trend, den wir inzwischen seit Jahren beobachten”. Konkret: Im aktuellen M&M-Rating werden noch 92 Pflegerenten-Tarife bewertet, 2021 waren es 105. Die Pflegerente habe ausgedient, so das nüchterne Fazit der Autoren der M&M-Studie.

Konsolidierung

Experten von Ideal, Swiss Life und Zurich – den drei von Franke und Bornberg bestplatzierten Anbietern – widersprechen dieser Einschätzung auf Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen vehement. Den Rückgang der Tarifzahl erklären sie übereinstimmend nicht mit schwindender Relevanz, sondern mit einer Konsolidierung des Marktes: Produkte seien heute modularer und flexibler aufgestellt, sodass weniger starre Tarifvarianten nötig seien, um individuelle Bedürfnisse abzudecken.

In der Zukunft könnten die Pflegerentenversicherungen gegenüber der günstigeren Pflegetagegeld-Konkurrenz wieder an Boden gewinnen, prognostiziert Steffen Hammer, Marktbearbeitungsmanager von Swiss Life. Pflegetagegeld-Tarife hätten sich in der Neutarifierung in den vergangenen Jahren deutlich verteuert; auch in den Beständen seien Beiträge bei laufenden Verträgen teils massiv erhöht worden. Die Pflegerente hingegen sei durch die Rechnungszinserhöhung zum Jahreswechsel 2024/25 günstiger geworden. „Diese wichtige Preisinformation ist noch lange nicht bei allen Beteiligten angekommen“, sagt Hammer.

Für welche Kunden eignet sich die Pflegerente? Die Anbieter nennen unterschiedliche Zielgruppen. Christoph Glinka, Leiter Marketing & Vertrieb der Ideal Versicherungsgruppe, bezeichnet die Pflegerente – insbesondere gegen Einmalbeitrag – als die beste Wahl für die Babyboomer-Generation. Freiwerdendes Kapital lasse sich mit einer Kombination aus solider Verzinsung und gezielter Pflegeabsicherung sinnvoll einsetzen, so Glinka. Der Swiss-Life-Experte Hammer sieht die Pflegerente als generationenübergreifendes Produkt: Jüngere profitierten von niedrigen Einstiegsbeiträgen und langem Kapitalaufbau, ältere Kunden schätzten den Vermögensschutz und den Rückkaufswert als Alternative zur reinen Risikoversicherung. Andreas Runkler, Bereichsleiter Produktentwicklung Leben bei der Zurich Gruppe Deutschland, betont den Aspekt der Planungssicherheit für sicherheitsorientierte Kunden generell.

Doch was zeichnet die Tarife der Top-Anbieter konkret aus? Die drei in der Franke- und Bornberg-Studie bestplatzierten Anbieter unterscheiden sich durchaus in ihrem Produktansatz. Ideal und Zurich kooperieren seit 2009 als Konsortialpartner, wobei Ideal als Risikoträger fungiert und Zurich das Produkt unter eigenem Namen vertreibt. De facto handelt es sich bei ihren Pflegerenten-Tarifen weitgehend um dasselbe Grundprodukt. Als ein zentrales Leistungsmerkmal nennen die beiden Versicherer die Pflegeplatz-Garantie, mit der innerhalb von 24 Stunden ein geeigneter Heimplatz vermittelt wird. Im Leistungsfall kommt bei Ideal zusätzlich eine sogenannte Plusrente zum Tragen, die die garantierte Pflegerente dauerhaft um einen Bonus erhöht – derzeit um 30 Prozent der versicherten Rente.

Swiss Life hebt den Kapitalerhalt als wichtigstes Merkmal ihrer Pflegerente „Swiss Life Pflege- und Vermögensschutz“ hervor. Es bestehe jederzeit die Möglichkeit, auf den aktuellen Rückkaufswert zurückzugreifen, solange noch keine Leistungen aus dem Vertrag bezogen wurden, erklärt Hammer. Für den Todesfall der versicherten Person kann ein Hinterbliebenschutz vereinbart werden – sowohl für die Zeit vor als auch nach der Pflegebedürftigkeit des Versicherten.

Fröhlich sieht Swiss Life und Allianz an der Marktspitze

Fröhlich sieht neben der Swiss Life auch die Allianz an der Marktspitze. „Die Swiss Life liegt für mich aufgrund der Antragsfragen, der Kapitalanlage, der Lesbarkeit der Bedingungen und der harten Zahlen leicht vorne“, erklärt der Versicherungsmakler. Die Ideal folgt für ihn mit großem Abstand auf Platz drei. „Trotz hoher Marktanteile weist das Bedingungswerk der Ideal deutliche Schwächen auf“.

Trotz des aktuellen Status der Pflegerentenversicherung als Nischenprodukt sehen alle drei Anbieter Wachstumspotenzial. Ideal meldet für 2025 ein Neugeschäftswachstum von 7,4 Prozent im Pflegerentensegment und verweist auf laufende Kooperationsverhandlungen mit weiteren Lebensversicherern – auch im Hinblick auf die geförderte Altersvorsorge ab 2027, die viele Lebensversicherer zur Suche nach neuen Geschäftsfeldern zwingen dürfte. Swiss Life nennt den gestiegenen Höchstrechnungszins seit 2025 als weiteren Attraktivitätsfaktor.

Versicherungsmakler Fröhlich ist da skeptischer. „Pflegerenten sind in der Praxis oft eher ein Haftungsrisiko für den Makler und für den Kunden nur bei genauster Betrachtung des Einzelfalls sinnvoll“, meint er. Das Argument der Beitragsstabilität werde durch hohe Kosten und geringere Flexibilität erkauft.

Für wen lohnt sich die Pflegerente also tatsächlich? Laut Fröhlich „für vermögende Kunden, die eine stabile, risikoarme Geldanlage suchen und sich der Komplexität bewusst sind“. Auch für Berufseinsteiger, die früh mit niedrigen Beiträgen einsteigen und über Jahrzehnte Kapital aufbauen können, dürfte die Pflegerente interessant sein. Wer hingegen primär auf die günstigste Absicherung schaut und Beitragsschwankungen in Kauf nehmen kann, bleibt beim Pflegetagegeld besser aufgehoben. Die Entscheidung zwischen beiden Produkten ist letztlich keine Frage des besseren Produkts – sondern eine des Risikoprofils und der Zahlungsbereitschaft.