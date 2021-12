Karen Schmidt 07.05.2014 Lesedauer: 1 Minute

Pflegeversicherung Gut versichert bei Demenz

Bei der Auswahl von Pflegetagegeld-Policen stehen meistens die Leistungen in Pflegestufe III im Fokus von Beratern und Kunden. Dabei landen die meisten Pflegefälle in den niedrigeren Pflegestufen. Gerade bei Demenz droht so eine Unterversicherung.