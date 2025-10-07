Norman Wirth, AfW. Bildquelle: AfW

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW

Der AfW begrüßt grundsätzlich, dass die Bedeutung der kapitalgedeckten privaten Vorsorge auch auf höchster politischer Ebene betont wird. „Eine Pflichtvorsorge kann ein sinnvoller Schritt sein – wenn sie richtig ausgestaltet wird“, erklärt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Entscheidend sei aber, dass es sich nicht um eine versteckte Beitragserhöhung zur gesetzlichen Rentenversicherung handelt, sondern um eine eigenständige, kapitalgedeckte Säule, bei der die angesparten Mittel im Eigentum der Bürger stünden.

Keine Einheitslösung über staatliche Standardfonds

Aus Sicht des AfW darf eine solche Pflichtvorsorge keine Einheitslösung über staatliche Standardfonds sein. „Menschen haben sehr unterschiedliche Lebenssituationen, Risikoneigungen und Vorsorgeziele. Deshalb braucht es freie Produktwahl und unabhängige Beratung durch Finanzberater und Versicherungsvermittler, die die Bedürfnisse ihrer Kunden individuell berücksichtigen“, sagt Wirth.

Doch wie könnte ein solches Modell ausgestaltet sein? Ein praxistauglicher Weg wäre laut dem AfW-Vorstand ein stufenweiser Einstieg mit zunächst rund 2 Prozent des Einkommens – geteilt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern – und eine schrittweise Anhebung. Begleitend könnten ein sozialer Ausgleich für Geringverdienende vorgesehen werden.

Unterdessen sei der Vorschlag nicht neu, betont Wirth. Eine Pflicht- oder Standardvorsorge wurde bereits unter der Ampelkoalition diskutiert – damals als staatlich verwalteter Fonds mit automatischer Einbeziehung (Opt-out). Konkret wurde im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP die Einführung eines sogenannten „öffentlich verantworteten Fonds mit opt-out“ angekündigt – im Sprachgebrauch „Deutschlandfonds“ oder „Aktienrente“ genannt. Das Modell wurde unter Federführung des damaligen Finanzministeriums (FDP) vorbereitet, blieb aber im parlamentarischen Verfahren stecken, da sich die Koalitionspartner nicht auf Details – insbesondere zur Frage der Verwaltung durch den Staat versus private Anbieter – einigen konnten.

Der jetzt von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Ansatz geht laut dem AfW-Vorstand deutlich weiter, weil er auf eine private, also marktwirtschaftlich organisierte Pflichtvorsorge zielt. „Das begrüßen wir grundsätzlich – aber nur, wenn die Menschen dabei Wahlfreiheit behalten und unabhängige Beratung in Anspruch nehmen können“, heißt es vom Vermittlerverband.

„So ausgestaltet könnte eine kapitalgedeckte Pflichtvorsorge ein tragfähiger zweiter Pfeiler neben der gesetzlichen Rente werden – frei, fair und fachlich fundiert“, so der Verbandschef weiter. Er warnt aber davor, die Altersvorsorge-Pflicht als einen Schritt zu sehen, der das Rentensystem retten könnte. „Es wäre ein kleiner Baustein für eine dringend erforderliche Rentenreform.“