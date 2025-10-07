Merz will Altersvorsorge-Pflichtbeiträge: Das sagen Experten
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der ARD-Talkshow von Caren Miosga eine kontroverse Debatte ausgelöst: Um die gesetzliche Rentenversicherung zu entlasten, würde er gerne einen Pflichtbeitrag zur kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge einführen.
„Unsere Bevölkerung wird für Rente, für Altersversorgung, für die Gesundheit und für die Pflege in Zukunft mehr vom verfügbaren Einkommen aufwenden müssen“, kündigte der Kanzler an. Dabei müsse es aber gerecht zugehen.
Höhere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung?
Konkret schwebt Merz vor, dass Bürger künftig verpflichtend einen Teil ihres Einkommens in eine private, kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlen. „Ich bin persönlich ein Befürworter eines Pflichtbeitrags in eine kapitalgedeckte Altersversorgung“, sagte Merz bei Miosga. Dies solle nicht zwangsläufig höhere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bedeuten, sondern vielmehr eine stärkere Eigenverantwortung der Bürger – ähnlich wie es viele Erwerbstätige bereits freiwillig praktizieren.
Der Vorstoß wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie bewerten Branchenvertreter und Altersvorsorge-Experten diesen Plan? Welche Chancen und Risiken birgt eine verpflichtende private Vorsorge? Und wie ließe sich ein solches System gerecht ausgestalten? DAS INVESTMENT hat bei Experten aus der Versicherungs- und Finanzbranche nachgefragt.
Der AfW begrüßt grundsätzlich, dass die Bedeutung der kapitalgedeckten privaten Vorsorge auch auf höchster politischer Ebene betont wird. „Eine Pflichtvorsorge kann ein sinnvoller Schritt sein – wenn sie richtig ausgestaltet wird“, erklärt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Entscheidend sei aber, dass es sich nicht um eine versteckte Beitragserhöhung zur gesetzlichen Rentenversicherung handelt, sondern um eine eigenständige, kapitalgedeckte Säule, bei der die angesparten Mittel im Eigentum der Bürger stünden.
Keine Einheitslösung über staatliche Standardfonds
Aus Sicht des AfW darf eine solche Pflichtvorsorge keine Einheitslösung über staatliche Standardfonds sein. „Menschen haben sehr unterschiedliche Lebenssituationen, Risikoneigungen und Vorsorgeziele. Deshalb braucht es freie Produktwahl und unabhängige Beratung durch Finanzberater und Versicherungsvermittler, die die Bedürfnisse ihrer Kunden individuell berücksichtigen“, sagt Wirth.
Doch wie könnte ein solches Modell ausgestaltet sein? Ein praxistauglicher Weg wäre laut dem AfW-Vorstand ein stufenweiser Einstieg mit zunächst rund 2 Prozent des Einkommens – geteilt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern – und eine schrittweise Anhebung. Begleitend könnten ein sozialer Ausgleich für Geringverdienende vorgesehen werden.
Unterdessen sei der Vorschlag nicht neu, betont Wirth. Eine Pflicht- oder Standardvorsorge wurde bereits unter der Ampelkoalition diskutiert – damals als staatlich verwalteter Fonds mit automatischer Einbeziehung (Opt-out). Konkret wurde im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP die Einführung eines sogenannten „öffentlich verantworteten Fonds mit opt-out“ angekündigt – im Sprachgebrauch „Deutschlandfonds“ oder „Aktienrente“ genannt. Das Modell wurde unter Federführung des damaligen Finanzministeriums (FDP) vorbereitet, blieb aber im parlamentarischen Verfahren stecken, da sich die Koalitionspartner nicht auf Details – insbesondere zur Frage der Verwaltung durch den Staat versus private Anbieter – einigen konnten.
Der jetzt von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Ansatz geht laut dem AfW-Vorstand deutlich weiter, weil er auf eine private, also marktwirtschaftlich organisierte Pflichtvorsorge zielt. „Das begrüßen wir grundsätzlich – aber nur, wenn die Menschen dabei Wahlfreiheit behalten und unabhängige Beratung in Anspruch nehmen können“, heißt es vom Vermittlerverband.
„So ausgestaltet könnte eine kapitalgedeckte Pflichtvorsorge ein tragfähiger zweiter Pfeiler neben der gesetzlichen Rente werden – frei, fair und fachlich fundiert“, so der Verbandschef weiter. Er warnt aber davor, die Altersvorsorge-Pflicht als einen Schritt zu sehen, der das Rentensystem retten könnte. „Es wäre ein kleiner Baustein für eine dringend erforderliche Rentenreform.“
Ruth Schüler, Senior Economist für soziale Sicherung und Verteilung beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), sieht das anders. Pflichtbeiträge zur privaten Altersvorsorge würden Handlungsspielräume in der Erwerbsphase einschränken, erklärt sie gegenüber DAS INVESTMENT. In frühen Jahren der Erwerbstätigkeit, wenn Entscheidungen zu einer weiteren beruflichen Qualifikation, Familiengründung und Hauskauf getroffen werden, beschränke eine verpflichtende private Altersvorsorge die Wahlmöglichkeiten zwischen diesen Alternativen.
AV-Pflicht nur zur Vermeidung von Grundsicherung im Alter
„Ordnungspolitisch zu begründen wäre die verpflichtende private Altersvorsorge nur, wenn sie dazu beiträgt, die Inanspruchnahme von Grundsicherung im Alter zu vermeiden“, sagt Schüler.
Über die Einkommensverteilung hinweg sehe man zudem, dass die Abdeckung mit einer privaten Altersvorsorge im Besonderen im unteren Einkommensbereich niedrig ist, so die Ökonomin. „Gerade für diesen Einkommensbereich stellt sich aber die Frage, ob dies an einer mangelnden Sparkapazität liegt, durch eine höhere Gegenwartspräferenz begründet wird oder ob Informationen bezüglich der Notwendigkeit und auch den Möglichkeiten zur privaten Altersvorsorge nicht ausreichend bekannt sind.“
„Wenn es um ein Pflichtsystem, also ein ‚hartes‘ Obligatorium ohne Opt-Out geht, dann sollte dies in Säule eins umgesetzt werden“, erklärt Constantin Papaspyratos, Chefökonom beim Bund der Versicherten (BdV) auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Damit würde die umlagefinanzierte gesetzliche Rente um ein kapitalgedecktes Element ergänzt werden, sagt er. Andere, vor allem skandinavische Länder, die dieses Modell praktizieren, hätten damit ihr gesetzliches Rentensystem erfolgreich gestärkt.
Zusatzbeitrag von 2 Prozent
Bei der konkreten Ausgestaltung der Pflichtvorsorge schlägt der BdV-Experte ein ähnliches Modell wie der AfW-Vorstand Wirth vor. Die konkrete Höhe wäre davon abhängig, wie Bundesregierung und Deutscher Bundestag in naher Zukunft mit der umlagefinanzierten Rente verfahren: hinsichtlich Haltelinien, versicherungsfremden Leistungen, Renteneintrittsalter und ähnlichem. „Ganz grob geschätzt sollte sich der Zusatzbeitrag mindestens in einer Größenordnung von 2 Prozent bewegen und – als Bestandteil der gesetzlichen Rente – paritätisch finanziert werden“, sagt Papaspyratos.
Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand beim Vermittlerverband Votum, erachtet einen Pflichtbeitrag zur privaten Altersvorsorge in dieser Legislatur als kaum umsetzbar.
Erhöhung der Rentenbeiträge
„Dies bedeutet letztendlich eine Erhöhung der Rentenbeiträge, was die SPD ebenso eindeutig ablehnt wie auch die anteilige Zuführung eines Teils des derzeitigen Rentenbeitragsaufkommens in den Aufbau einer kapitalgedeckten Rente“, erklärt er gegenüber DAS INVESTMENT.
Die Regierung sollte sich daher laut Klein darauf konzentrieren, die Förderanreize für eine private Altersvorsorge im Rahmen der Riesterreform so attraktiv auszugestalten, dass sie für die Mehrzahl der Bürger einen klaren Anreiz für freiwilliges Altersvorsorgesparen bietet. „Hierzu müssen endlich Möglichkeiten für abgesenkten Garantieniveaus geschaffen werden. Es ist bedauerlich, dass dies nicht bereits bei der Reform der betrieblichen Altersvorsorge berücksichtigt wird“, so Klein.