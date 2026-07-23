PFOF-Verbot: Welche Broker-Modelle laut Bafin erlaubt sind
Seit dem 1. Juli 2026 dürfen Broker in Deutschland kein Geld mehr dafür annehmen, dass sie Kundenaufträge an einen bestimmten Handelsplatz weiterleiten. Diese Zahlungen – im Fachjargon Payment for Order Flow, kurz PFOF – waren für viele Neobroker jahrelang eine zentrale Einnahmequelle. Jetzt hat die Bafin in einer Aufsichtsmitteilung klargestellt, mit welchen Modellen Broker das wegfallende Geschäft ersetzen dürfen und welche Konstruktionen sie als unzulässige Umgehung des Verbots wertet.