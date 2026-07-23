Seit dem 1. Juli 2026 dürfen Broker in Deutschland kein Geld mehr dafür annehmen, dass sie Kundenaufträge an einen bestimmten Handelsplatz weiterleiten. Diese Zahlungen – im Fachjargon Payment for Order Flow, kurz PFOF – waren für viele Neobroker jahrelang eine zentrale Einnahmequelle. Jetzt hat die Bafin in einer Aufsichtsmitteilung klargestellt, mit welchen Modellen Broker das wegfallende Geschäft ersetzen dürfen und welche Konstruktionen sie als unzulässige Umgehung des Verbots wertet.

Wie viel für die Branche auf dem Spiel steht, zeigt eine Marktabfrage der Aufsicht aus dem Frühjahr. Befragt wurden 14 Institute. Elf von ihnen erhielten Zahlungen im Rahmen von PFOF. Bei sechs der elf Empfänger machten die Zahlungen im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent des Provisionsüberschusses aus.

Diese Wege bleiben erlaubt

Als unproblematisch stuft die Bafin zunächst den Eigenhandel ein. Hier leitet der Broker die Order nicht mehr gegen eine Rückvergütung weiter, sondern wickelt sie selbst ab. Zwei Spielarten nennt die Aufsicht: Beim Market Making tritt der Broker als Kurssteller auf und stellt seinen Kunden selbst An- und Verkaufskurse. Bei der systematischen Internalisierung nimmt er die Aufträge aufs eigene Buch und verrechnet gegenläufige Kundenorders miteinander. In beiden Fällen verdient der Anbieter an der Spanne zwischen An- und Verkaufspreis – und trägt dabei ein eigenes Handelsrisiko. Genau dieses Risiko ist für die Aufsicht der entscheidende Unterschied zum verbotenen PFOF, bei dem das Geld ohne eigenes Risiko von einem Dritten floss.

Die Bafin hat in einem Pressegespräch zur Aufsichtsmitteilung keine Unternehmen genannt. Öffentlich bekannt ist aber, dass Scalable Capital diesen Weg bereits Ende 2024 eingeschlagen hat: Der Anbieter betreibt zusammen mit der Börse Hannover einen eigenen Handelsplatz und tritt dort als Market Maker auf. Trade Republic hat nach dem Stichtag bekannt gegeben, dass der Neobroker Orders nun über einen Bestpreisvergleich gegen das eigene Buch ausführt, statt sie wie zuvor überwiegend an einen externen Handelsplatz weiterzuleiten.

Erlaubt sind außerdem produktbezogene Vertriebsvergütungen. Zahlt ein Emittent – etwa der Anbieter eines Zertifikats oder Optionsscheins – dem Broker eine Vergütung für den Vertrieb eines Primärmarktprodukts, für das es außerhalb des Herstellers keinen liquiden Börsenhandel gibt, greift das PFOF-Verbot nicht. Der Grund: Wo es keinen alternativen Ausführungsplatz gibt, kann die Zahlung den Orderweg auch nicht lenken. Die Aufsicht knüpft das aber an Bedingungen. Der Emittent muss die Vergütung unabhängig vom Orderweg zahlen, und es darf kein Interessenkonflikt bei der Ausführung entstehen. Die Regeln zu Product Governance und zum Zuwendungsverbot gelten weiter.

Wo die Aufsicht das Verbot umgangen sieht

Kritisch wird es überall dort, wo Aufträge rabattiert werden oder Gutschriften fließen. Drei Konstruktionen beschreibt die Bafin als unzulässig.

Die erste ist die Zahlung im Auftrag des Kunden. Dabei schreibt ein Market Maker die Vergütung zunächst dem Konto des Kunden gut und leitet sie von dort direkt an den Broker weiter, der seine Ordergebühr um genau diesen Betrag senkt. Wirtschaftlich blieben die Geldströme damit unverändert. Die Aufsicht verlangt stattdessen, dass der Broker seine Gebühr unabhängig vom Handelsplatz erhebt und dem Kunden auch so in Rechnung stellt. Erlaubt bleibt allein, dass ein Market Maker dem Kunden im Rahmen einer direkten Geschäftsbeziehung etwas gutschreibt – solange dieser Vorteil nicht beim Vermittler landet und dessen Gebühr beeinflusst.

Die zweite Konstruktion betrifft den Zwischenkommissionär. Reicht ein Broker den Auftrag an eine andere Wertpapierfirma zur Ausführung weiter, kann sich diese zweite Firma nicht darauf berufen, den Auftrag nicht direkt vom Privatkunden erhalten zu haben. Die Herkunft des Auftrags ändert sich durch die Zwischenschaltung nicht, weshalb auch hier kein PFOF fließen darf. In diesem Bereich steht die Bafin nach eigenen Angaben noch mit Instituten im Austausch, weil deren Geschäftsbedingungen bislang auf das alte Modell ausgerichtet sind.

Die dritte Konstruktion ist der konzerneigene Handelsplatz mit überhöhten Gebühren. Dabei zahlt der Market Maker sein Entgelt nicht mehr als PFOF, sondern getarnt als Abwicklungsentgelt an einen Handelsplatz, der zum selben Konzern gehört wie der Broker. Üblich seien pro Order 20 bis 30 Cent, mit denen der Betreiber seine Kosten deckt, erläutert die Aufsicht. In einem Einzelfall habe ein Anbieter jedoch rund einen Euro je Order verlangt – eine Höhe, die weit über den Betriebskosten liegt und den Gewinn über den Konzern letztlich wieder zum Broker zurückführt. Auch das wertet die Bafin als verdecktes PFOF.

Die eine Grundregel

Hinter allen Beispielen steht für die Aufsicht ein einziger Prüfmaßstab: „Die Grundregel ist eigentlich ganz einfach. Bekomme ich für eine Weiterleitung wirtschaftlich am Ende einen entsprechenden Vorteil, ja oder nein“, erklärt der zuständige Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch. Entscheidend sei nicht das Etikett einer Klausel, sondern die Analyse der Zahlungsströme und die Frage, ob eine Zahlung eine orderlenkende Wirkung entfaltet. Einzelne Formulierungen im Preis-Leistungs-Verzeichnis reichen der Bafin deshalb nicht für ein Urteil. Es komme auf die Gesamtumstände an, weil dieselbe Klausel je nach Begleitregelungen zulässig oder unzulässig sein könne.

Wen es trifft – und was den Anbietern droht

Für die großen Anbieter gibt sich die Aufsicht gelassen. Auf die etablierten Online-Broker der ersten Stunde und die großen Neobroker – zusammen fünf bis sieben Häuser mit 80 bis 90 Prozent Marktanteil – entfalle kein Problem. „Wo wir jetzt noch Probleme sehen, sind die verbleibenden 10 Prozent der Marktanteile, die extrem abhängig sind von Payment for Order Flows“, sagt Lars Frölich aus der Verbraucherschutzabteilung der Bafin. Die Zahl der Fälle, die noch nachgebessert werden müssen, bezifferte die Aufsicht dabei auf eine niedrige einstellige Größe.

Eine weitere Übergangsfrist gibt es für sie nicht. Das Verbot ist unmittelbar geltendes EU-Recht, und die zweijährige Ausnahme, die allein Deutschland genutzt hatte, ist zum 30. Juni ausgelaufen. Ein Bußgeld folgt aus einem Verstoß aber nicht automatisch. Passt ein Anbieter ein beanstandetes Modell rasch an, will die Aufsicht das honorieren. Verweigert sich ein Institut, greift sie zu förmlichen Anordnungen und im Zweifel auch zu einem Bußgeld.

Worauf Anleger achten sollten

Für Anleger verschiebt sich mit dem Verbot vor allem die Sichtbarkeit der Kosten. Die Aufsicht rät deshalb zu einer Gesamtkostenbetrachtung: Nicht nur die ausgewiesene Ordergebühr zählt, sondern auch der Ausführungskurs, die Geld-Brief-Spanne und mögliche Kosten für die Währungsumrechnung.

Ob das PFOF-Verbot am Ende zu besseren Kursen für Kunden führt, ließ die Bafin drei Wochen nach dem Stichtag offen – dafür sei es zu früh. Die Entwicklung sei hochdynamisch, belastbare Aussagen erwartet die Aufsicht erst in einigen Monaten.