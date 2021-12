Pfund steigt weiter Entscheidung der Bank of England überrascht Märkte

Das britische Pfund hat am Donnerstag seine Gewinne noch ausgeweitet, nachdem die Bank von England bekanntgab, dass sie den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent belässt. Die Erwartung von Analysten aus einer Bloomberg-Umfrage hatte im Durchschnitt auf eine Senkung auf 0,25 Prozent gelautet. Die britische Währung stieg gegenüber dem Dollar zwischenzeitlich um bis zu 2,5 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss und notierte zuletzt noch 1,2 Prozent höher bei 1,3298 Dollar. Gegenüber dem Euro stieg das Pfund um 1,0 Prozent auf 83,54 Pence.„Offensichtlich hat die BoE gezögert, die Geldpolitik zu lockern“, sagte Thu Lan Nguyen, Devisenstrategin bei der Commerzbank in Frankfurt. „Das kann man als Signal an den Markt werten, dass“ die geldpolitischen Lockerungen der Bank von England „nicht übermäßig stark“ ausfallen werden.Der Yen wertete gegenüber allen 31 wichtigsten anderen Währungen weltweit ab. Die Marktteilnehmer warten auf Details zu den Konjunkturmaßnahmen, die der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe nach seinem Sieg bei den Oberhauswahlen am Sonntag angekündigt hatte.„Die Erwartung eines zweiseitigen Ansatzes bei den Konjunkturmaßnahmen - sowohl fiskalisch als auch geldpolitisch - hat den Yen eindeutig unter Druck gesetzt“, sagte Peter Dragicevich, Devisenstratege bei Commonwealth Bank of Australia in London. „Heute konzentrieren sich alle auf die BoE und ob sie weitere Stimuli verkündet und die Zinsen senkt.“Der Yen gab zum Euro 1,5 Prozent auf 117,60 Yen nach und verlor gegenüber dem Dollar 1,3 Prozent auf 105,84 Yen. Der Euro gewann gegenüber dem Dollar 0,2 Prozent an Wert und notierte zuletzt bei 1,1110 Dollar.Der Franken stieg gegenüber dem Euro um 0,3 Prozent auf 1,0900 Franken, gegenüber dem Dollar verbesserte sich die Schweizer Währung um 0,4 Prozent auf 98,12 Rappen.