PGIM holt zwei Portfoliomanager für europäisches Kreditgeschäft
PGIM hat zwei Portfoliomanager-Positionen im europäischen Leveraged-Finance-Team besetzt. Sunita Kara und Andre Klotz übernehmen laut Unternehmensangaben die Verantwortung für europäische und globale Leveraged-Finance-Mandate sowie die Betreuung der Hochzins- und Bankkreditportfolios. Beide berichten an Jonathan Butler, Leiter European Leveraged Finance.
25 plus 19 Jahre Erfahrung
Kara war zuletzt als Co-Chefin für Global High Yield bei Aviva Investors tätig, wo sie für das globale Hochzins-Kreditportfolio mehrerer Fonds verantwortlich war. Zuvor war sie Senior Credit Analyst bei Standard & Poor's Global Ratings und Analystin beim britischen Finanzministerium. Kara bringt 25 Jahre Branchenerfahrung mit.
Klotz kommt von Jefferies, wo er als Co-Head EMEA High Yield Trading and Strategy arbeitete. In seinen insgesamt 19 Jahren in der Finanzbranche war er zuvor in leitenden Positionen bei SC Lowy, Alva Capital und Partners Group tätig.
Die Kreditplattform von PGIM verwaltet laut Angaben des Hauses ein Volumen von über einer Billion US-Dollar. Das globale Leveraged-Credit-Geschäft umfasst 115 Milliarden US-Dollar.