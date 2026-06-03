PGIM startet einen neuen Luxemburger Fonds für Wealth-Investoren in Europa, Großbritannien und Asien. Er investiert in besicherte Kredite an mittelständische Unternehmen weltweit.

PGIM, das Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, hat den „PGIM Global Private Credit Fund SCA“ aufgelegt. Der Luxemburger Part-II-UCI richtet sich an Wealth-Investoren in Großbritannien, Kontinentaleuropa und Asien. Leitender Portfoliomanager ist Matthew Harvey, Global Head of Middle Market Direct Lending bei PGIM.

Der Fonds strebt Erträge, langfristigen Kapitalzuwachs und globale Diversifizierung an. Er investiert vorrangig in besicherte Kredite an mittelständische Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 10 bis 75 Millionen US-Dollar.

Schwerpunkt auf non-sponsored Kredite

Ein wesentliches Merkmal der Strategie ist der hohe Anteil an non-sponsored Krediten an privat gehaltene Unternehmen. In den USA entfällt laut PGIM mehr als 90 Prozent des adressierbaren Marktes auf dieses Segment. Die Kombination aus sponsored und non-sponsored Finanzierungen soll breitere Diversifizierung ermöglichen.

Der Fonds meidet stark fremdfinanzierte, volatile oder stark regulierte Sektoren. Stabile, weniger zyklische Branchen stehen im Vordergrund. Das Segment bietet nach Einschätzung von PGIM typischerweise höhere Spreads und strengere Kreditauflagen als andere Bereiche des Direct Lending.

PGIM verwaltet über 100 Milliarden US-Dollar in Private Credit

„Wir verbinden breite Diversifizierung mit einer disziplinierten Kreditprüfung und jahrzehntelanger Erfahrung“, sagt Harvey. Das Investmentteam umfasst über 200 Anlageexperten in 47 spezialisierten Deal-Teams an 15 Standorten weltweit.

PGIM verwaltet in der Anlageklasse Private Credit ein Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar. Bei 86 Prozent der seit dem Jahr 2000 initiierten Kredite trat das Unternehmen als alleiniger oder federführender Kreditgeber auf. Der Fonds ist zunächst für den Vertrieb in elf europäischen Ländern zugelassen, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Qualifizierten Anlegern in Großbritannien, Hongkong und Singapur steht er im Rahmen einer Privatplatzierung offen.