Die Prudential-Tochter PGIM startet eine Plattform für Private-Credit-Secondaries. Das Marktvolumen soll auf 50 Milliarden US-Dollar steigen.

Private Credit hat sich in zwei Jahrzehnten von einer Nische zu einer der wichtigsten Anlageklassen entwickelt. Institutionelle Investoren haben Hunderte Milliarden Dollar in außerbörsliche Kreditfonds gesteckt, angelockt von attraktiven Renditen. Doch je größer der Markt wurde, desto stärker wuchs auch der Bedarf nach Flexibilität: Investoren wollen ihre Positionen anpassen, Portfolios umschichten, auf veränderte Marktlagen reagieren. Was dem Private-Equity-Markt seit Jahrzehnten zur Verfügung steht, entwickelt sich nun auch für Private Credit: ein funktionierender Sekundärmarkt.

PGIM, der Asset Manager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, hat seine Expansion in den Markt für Private-Credit-Sekundärtransaktionen angekündigt. In den kommenden zwei Jahren will das Unternehmen bis zu einer Milliarde US-Dollar in diese Anlageklasse investieren.

Der Vermögensverwalter setzt damit auf einen Markt, dessen Transaktionsvolumen in den nächsten zwei bis drei Jahren laut Branchenschätzungen 50 Milliarden Dollar übersteigen dürfte.

Wachsende Nachfrage nach Ausstiegsmöglichkeiten

Private Credit ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzten die höheren Renditen gegenüber klassischen Anleihen. Doch mit dem Zinsanstieg der vergangenen Jahre hat sich das Umfeld verändert. Einige Anleger wollen ihre Positionen vorzeitig auflösen – sei es aus strategischen Gründen, wegen Liquiditätsbedarf oder um Portfolios neu auszurichten.

Hier setzt der Sekundärmarkt an. Ähnlich wie bei Private Equity können Investoren ihre Beteiligungen an spezialisierte Käufer verkaufen, meist mit einem Abschlag auf den Nominalwert. Für die Verkäufer bedeutet das schnelle Liquidität, für die Käufer die Chance auf attraktive Renditen.

PGIM verfügt nach eigenen Angaben über 265 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen in den Bereichen Private Credit und Secondaries. Das Unternehmen will sich auf Direct Lending konzentrieren sowie auf opportunistische Kreditbereiche wie Mezzanine-Finanzierungen und Sondersituationen. Im Fokus stehen sowohl von Fondsmanagern (General Partners) als auch von Investoren (Limited Partners) initiierte Transaktionen in den USA und Europa, mit Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen.

Neue Plattform verbindet zwei Expertisen

Die neue Plattform kombiniert zwei bestehende Geschäftsbereiche von PGIM: das seit fünf Jahrzehnten gewachsene Private-Credit-Geschäft und die Secondaries-Expertise der Tochter Montana Capital Partners (MCP). Die Leitung übernehmen Alex Stuart, Managing Director und Head of Private Credit Secondaries, sowie Maelle Reichenbach, Senior Principal of Private Credit Secondaries. Beide werden von Teams aus den bestehenden Geschäftsbereichen unterstützt.

„Private Credit hat sich in den vergangenen 50 Jahren erheblich weiterentwickelt, in denen wir in dieser Anlageklasse tätig sind. Das Entstehen von Sekundärmärkten ist ein natürlicher Entwicklungsschritt“, kommentiert Matt Douglass, Leiter Private Credit bei PGIM.

Stephan Wessel, Chef von Montana Capital Partners, ergänzt: „Durch die Kombination der umfassenden Expertise von PGIM im Bereich Private Credit mit der Erfahrung unseres Teams im Sekundärmarkt sind wir gut aufgestellt, um komplexe Transaktionen zu begleiten und sich bietende Chancen in diesem wachsenden Markt zu nutzen.“

Markt noch jung, aber schnell wachsend

Der Sekundärmarkt für Private Credit steckt noch in den Anfängen. Anders als bei Private Equity, wo Secondaries seit Jahrzehnten etabliert sind, entwickelt sich dieser Markt erst seit wenigen Jahren. Das rasante Wachstum von Private Credit – das verwaltete Vermögen hat sich laut Branchenschätzungen in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht – sorgt nun für entsprechende Nachfrage nach Handelsmöglichkeiten.

PGIM hat kürzlich den erfolgreichen Abschluss seines zweiten Middle-Market-Direct-Lending-Fonds PSLO II gemeldet. Die neue Secondaries-Plattform erweitert das Angebot für institutionelle Kunden, die zunehmend nach Liquiditätslösungen suchen.

PGIM gehört zur Prudential Financial und verwaltet insgesamt 1,5 Billionen Dollar. Mit mehr als 1.400 Investmentexperten in 41 Niederlassungen in 20 Ländern zählt das Unternehmen zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Das Geschäft umfasst neben alternativen Anlagen auch klassische Anleihen, Aktien und Immobilien