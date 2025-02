Phaidros-Fonds von Eyb & Wallwitz haben neuen Manager

Ernst Konrad zieht sich aus dem Fondsmanagement bei Eyb & Wallwitz zurück. Der geschäftsführende Gesellschafter arbeitet künftig vor allem mit Chefvolkswirt Johannes Mayr zusammen und entwickelt das strategische Weltbild des unabhängigen Vermögensverwalters. Georg von Wallwitz, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz, erklärt: „Um unserem Wachstum gerecht zu werden und den teambasierten Investmentprozess weiter zu stärken, werden wir unsere erfolgreichen und seit vielen Jahren im Unternehmen tätigen Portfoliomanager bei den Publikumsfonds noch stärker in die Verantwortung nehmen.“

Damit dürfte von Wallwitz Andreas Fitzner meinen, der im Fondsmanagement seit Anfang Februar die Aufgaben von Konrad übernimmt und so künftig gemeinsam mit von Wallwitz den Phaidros Balanced sowie den Phaidros Conservative verantwortet. Außerdem managt er gemeinsam mit John Petersen den Phaidros Kairos Anleihen. Für den Phaidros Schumpeter Aktien sind Ingo Koczwara sowie von Wallwitz verantwortlich. „Auch wenn die Hauptverantwortlichkeiten für unsere Fonds und Mandate klar definiert sind, fußen unsere Investitionen in eine Aktie oder Anleihe stets auf ausführlichen, teilweise auch kontroversen Diskussionen innerhalb des gesamten Portfoliomanagement-Teams“, erklärt von Wallwitz.

Fitzner verwaltete jahrelang institutionelle Mandate

Fitzner arbeitet seit Oktober 2019 bei Eyb & Wallwitz. Er wechselte von der Meag zum unabhängigen Vermögensverwalter. Im Phaidros Balanced verwalten von Wallwitz und Fitzner ein Vermögen von 1,7 Milliarden Euro. Der Phaidros Conservative ist etwas über 70, der Phaidros Kairos Anleihen über 40 Millionen Euro schwer. Die Aktienstrategie Phaidros Schumpeter Aktien bringt über 116 Millionen Euro auf die Waage.

Im Geschäftsjahr 2024 hat Eyb & Wallwitz einen Höchststand beim verwalteten Vermögen erreicht. Insgesamt kümmert sich der 2004 gegründete Vermögensverwalter nun um ein Vermögen in Höhe von über 3,1 Milliarden Euro. Der erst seit kurzer Zeit für Eyb & Wallwitz tätige Vertriebschef Stephan Bannier sieht aber noch Luft nach oben: „Der Bedarf dafür ist groß und bietet viel Raum für weiteres Wachstum, vor allem auch im Mandatsgeschäft mit Family Offices und Stiftungen. Neben Deutschland werden wir in Zukunft auch verstärkt mit Vertriebspartnern in Österreich und der Schweiz zusammenarbeiten.“