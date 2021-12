Redaktion 07.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Philanthropische Stiftung Goldman Sachs will mit Weltbank zusammenarbeiten

Vor sechs Jahren gründete Goldman Sachs eine philanthropische Stiftung. Sie unterstützt weltweit arme Frauen, kleine Unternehmen zu finanzieren. Bisher konnten das Unternehmen so 10.000 Frauen in die Selbstständigkeit begleiten. Nun holt es sich dafür die Weltbank an die Seite.