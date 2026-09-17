Philip Marx wechselt von Donner & Reuschel zu Hansainvest
Philip Marx, bisher Vorstandsmitglied bei der Privatbank Donner & Reuschel, tritt im Mai 2027 in die Geschäftsleitung von Hansainvest ein. Der Wechsel steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden. Donner & Reuschel und Hansainvest gehören beide zur Signal-Iduna-Gruppe; der Wechsel ist Teil der Zusammenarbeit beider Häuser im Asset Servicing.
Marx folgt bei Hansainvest auf Christian Schumacher, der bereits zu Berenberg gewechselt ist und beide Positionen bis Mai 2027 parallel ausübt. Bei Donner & Reuschel wiederum soll die Nachfolge von Marx frühzeitig aus den eigenen Reihen geregelt werden, um Kontinuität in der Führungsstruktur zu gewährleisten. Einen Namen nennt die Bank bislang nicht.
Über Donner & Reuschel
Donner & Reuschel ist eine Privatbank mit Sitz in Hamburg, München, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart sowie Luxemburg. Das Bankhaus verwaltet ein Vermögen von rund 35,4 Milliarden Euro (Stand: Ende 2025). Gegründet wurde es 1798 als Conrad Hinrich Donner Bank. 1990 kam die Signal-Iduna-Gruppe als Aktionärin hinzu, seit der Fusion mit dem Münchner Bankhaus Reuschel & Co. im Jahr 2010 firmiert es als Donner & Reuschel AG und beschäftigt rund 600 Mitarbeitende.