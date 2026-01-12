Neuberger Berman holt Philipp Eue als Relationship Manager. Zuvor war er bei der Landesbank Baden-Württemberg, UBS und der Deutschen Bank tätig.

Philipp Eue ist seit Anfang Januar 2026 als Relationship Manager bei Neuberger Berman tätig. In seiner neuen Funktion betreut er Intermediäre in Norddeutschland und ist für das gesamte Produktspektrum des Asset Managers zuständig – von Aktien- und Anleihenfonds bis zu Private-Market-Investments, insbesondere Eltifs.

Eue war zuvor bei der Landesbank Baden-Württemberg im Bereich Capital Markets in Frankfurt am Main tätig, wo er als Director Asset Manager und Family Offices betreute. Seine vorherige Station war das Wealth Management der UBS in Hamburg als Client Advisor. Davor arbeitete er bei der Deutschen Bank im Wealth Management in Frankfurt am Main und Hamburg als Portfoliomanager.

Der neue Relationship Manager absolviert derzeit ein MBA-Programm an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf.

Über Neuberger Berman

Neuberger Berman ist ein 1939 gegründeter, mitarbeitergeführter Investmentmanager mit 2.900 Mitarbeitern in 26 Ländern. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 558 Milliarden US-Dollar (Stand: September 2025).