DAS INVESTMENT: Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Was bedeutet das für kleine und mittlere Unternehmen? Philipp Graf von Königsmarck: Schon kurz nach der Zinssenkung gab es Bewegung am Markt. Der Nebenwerte-Index Russell 2000 lag bereits am nächsten Tag 3 Prozent im Plus. Allerdings zeigt die Historie, dass Zinssenkungen bei Small Caps erst zeitverzögert starke Effekte zeigen – etwa nach eineinhalb bis zu drei Jahren. Woran liegt das? von Königsmarck: Kleinere Firmen sind oftmals finanziell schwächer als Großunternehmen. Viele Kleinunternehmen haben Kredite zu variablen Zinssätzen aufgenommen und sind damit stark von der Zinsentwicklung abhängig. Aber niedrigere Fremdkapitalkosten spiegeln sich nicht sofort in der Bilanz wider, Verträge werden nicht automatisch angepasst und es dauert auch eine gewisse Zeit, bis sich der wirtschaftliche Effekt einer Zinssenkung in den Gewinnen zeigt. Daher treten die größten Effekte erst zeitverzögert ein. In den vergangenen Jahren haben Kleinunternehmen aus den genannten Gründen verhältnismäßig stark gelitten – insbesondere im Vergleich zu den Large Caps. Auf lange Sicht haben sich Small Caps allerdings besser entwickelt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024 Hat sich die Erholung bei Small Caps nicht schon vor der Fed-Entscheidung abgezeichnet? von Königsmarck: Im Juli gab es schon einmal eine kleine Rally, als klar wurde, dass es wohl im September zu einer Zinssenkung kommt. Das hat der Markt schon vorweggenommen, danach wurde es aber wieder ruhiger. Die Fed-Entscheidung dürfte nun am Markt richtig durchschlagen. Schaut man sich die Bewertungen an, haben sowohl globale Small Caps als auch US-Small-Caps im Verhältnis zu den Großunternehmen ein deutlich geringeres Kurs-Umsatz-Verhältnis. In den vergangenen dreieinhalb Jahren war es sogar viermal so niedrig. Das birgt riesiges Aufholpotenzial.