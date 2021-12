Philipp Kanschik und Christopher Gentzler Policen Direkt mit zwei neuen Geschäftsleitern

Philipp Kanschik und Christopher Gentzler verstärken ab sofort die Geschäftsleitung der Policen Direkt Versicherungsvermittlung. Das teilte das Unternehmen mit. Außerdem sind die beiden in den Gesellschafterkreis der Policen Direkt Versicherungsvermittlung aufgenommen worden.

Gentzler (33) arbeitet seit 2006 bei der Policen Direkt. Seit 2016 ist er unter anderem für die vertriebliche Ausrichtung des Unternehmens mitverantwortlich. In den letzten Jahren war er maßgeblich an der Entwicklung des digitalen Versicherungsmaklers beteiligt.

Kanschik (33) ist seit 2018 als Manager Strategie und Geschäftsentwicklung bei der Policen Direkt aktiv. In seiner Verantwortung liegen das digitale Maklergeschäft und Nachfolgelösungen für Versicherungsmakler. Davor war er als Berater für McKinsey tätig

Aktuell beschäftigt die Policen-Direkt-Gruppe an den Standorten Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Limburg und London 172 Mitarbeiter, davon 54 in der Policen Direkt Versicherungsvermittlung in Frankfurt. Die Geschäftsführer der Gruppe sind die drei Firmengründer Max Ahlers, Simon Nörtersheuser und Sebastian Siebert.