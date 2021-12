Prominente Verstärkung Numbrs beruft Philipp Rösler in den Beirat

Philipp Rösler ist seit dem 1. Juni Mitglied des Beirats von Numbrs Personal Finance. AG („Numbrs“) eingetreten. Der frühere deutsche Wirtschafts- und Technologieminister und Ex-Vorstand des Weltwirtschaftsforums soll das Führungsteam um Numbrs-Gründer und -Chef Martin Saidler zu allgemeinen Wirtschafts- und Industrietrends beraten und Impulse für den Ausbau der deutschen Geschäftsaktivitäten sowie die weitere internationale Expansion des Unternehmens setzen.

Neben Rösler gehören dem Beirat auch Victor Blank, früherer Chairman der Lloyds Banking Group, und Ex-Pimco-Europachef Bill Benz an.

Rösler war unter anderem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland sowie Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Zuvor war Rösler zwei Jahre lang Bundesgesundheitsminister. Von 2014 bis 2017 war er Mitglied des Vorstands des Weltwirtschaftsforums in Davos, von Ende 2017 bis Anfang 2019 war er CEO der Hainan Cihang Charity Foundation des chinesischen Mischkonzerns HNA.

„Rösler wird Numbrs in seiner neuen Funktion dabei unterstützen, das Profil als Technologieunternehmen in Deutschland und auf internationaler Ebene weiter zu schärfen“, so Numbrs-Chef Saidler.

Die Numbrs-App ist seit 2014 auf dem deutschen Markt.