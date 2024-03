DAS INVESTMENT: Die Inflation sinkt nur noch langsam. Dennoch gehen zahlreiche Asset Manager bereits wieder von rasch sinkenden Leitzinsen aus. Was erwarten Sie?

Philipp Vorndran: Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Notenbanken zwischen einer und drei Leitzinssenkungen bis zum Jahresende vornehmen. Sie werden sich vermutlich einer Teuerungsrate gegenübersehen, die sie zu dem Schluss bringt, dass die Zinsen zwar immer noch deutlich höher sein müssen als in den vergangenen Jahren, aber perspektivisch niedriger sein dürfen, als es jetzt der Fall ist. Mich würde nicht wundern, wenn sie zwischen 0,75 und einem Prozentpunkt niedriger lägen als zu Beginn dieses Jahres. Ein solcher Rückgang würde sich sicherlich auf die Zinsen kurzlaufender Anleihen auswirken; ob dadurch etwa die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen fallen, bezweifle ich aber.

Sorgen, dass es in den USA zu einer Rezession kommen kann, teilen Sie also nicht?

Vorndran: Ich gehe davon aus, dass Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Donald Trump als nächsten US-Präsidenten verhindern will. Sollte das stimmen, wird er mit reichlich Liquidität und geeigneten Aussagen die Stimmung so zu managen versuchen, dass die USA nicht in eine Rezession abgleiten; denn die wäre mit einer Niederlage Joe Bidens gleichzusetzen. Und sollte es in den Vereinigten Staaten nicht zu einer Rezession kommen, wird es auch in Europa keine schwere Wirtschaftskrise geben. Damit müssen die Notenbanker den Faktor Realwirtschaft kaum in ihre Überlegungen einbeziehen, sondern können sich auf die Inflation konzentrieren. Die wird weiter sinken, wenn auch eher langsam.

Hierzulande eilt der Aktien-Leitindex Dax von einem Höchststand zum nächsten. Zugleich schrumpfen die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten Deutschlands rapide, aktuell für dieses Jahr noch lediglich 0,2 Prozent Plus. Wie ordnen Sie das ein?

Vorndran: Die Diskrepanz zwischen Börsenkursen und Wirtschaftsdaten zeigt, dass viele Gesellschaften gelernt haben, mit den heimischen Problemen umzugehen und ihre Umsätze und Gewinne zu steigern, unabhängig von den deutschen Konjunkturaussichten. Überspitzt stelle ich gerne die Frage, welche Gewinnrenditen unsere Unternehmen wohl realisieren könnten, wenn die Politik nicht ständig auf dem Bremspedal stehen würde. Unternehmertum sollte auch hierzulande den Stellenwert erhalten, den es verdient und in anderen Marktwirtschaften längst bekommt. Grundsätzlich empfehlen wir Anlegern, nicht zu sehr auf den Dax zu schauen, sondern global zu denken. Der deutsche Aktienmarkt macht gerade einmal 3 Prozent der globalen Marktkapitalisierung aus – das ist kaum der Rede wert. Anleger sollten stattdessen in guten Unternehmen denken, nicht in Regionen oder Branchen.

Die Aktienmärkte erklimmen munter immer neue Rekordniveaus. Warum müssen die Zinsen überhaupt wieder sinken?

Vorndran: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe zuvor nur erklärt, was – aus meiner Perspektive – wahrscheinlich eintreten wird. Grundsätzlich bin ihrer Meinung. Wir sollten versuchen, Normalität anzustreben. Früher galt als Faustregel: Ein angemessenes Zinsniveau bedeutet Inflation plus einen Prozentpunkt. Das wäre völlig normal. Anleger wissen dann, dass sie mit einer langlaufenden Anleihe zumindest ein wenig reale Rendite erwirtschaften können. Demnach müsste eine Bundesanleihe angesichts der aktuell knapp 3 Prozent Inflation rund 4 Prozent Rendite bieten. Bei Unternehmensanleihen käme noch ein Aufschlag von einem weiteren Prozentpunkt als Risikoprämie obendrauf, ergibt also rund 5 Prozent. Allerdings sind solche Überlegungen wahrscheinlich illusorisch, weil die Staatsschulden inzwischen so stark gestiegen sind, dass die meisten Volkswirtschaften diese Zinssätze nicht dauerhaft verkraften könnten.

In Deutschland sank die Staatsschuldenquote nach dem Kampf gegen die Finanzkrise kontinuierlich, auch den negativen Realzinsen geschuldet. Kein übertragbares Vorbild?

Vorndran: Damit steht Deutschland aber allein da. Schauen Sie sich etwa die USA an. Deren Staatsschuldenquote liegt so hoch wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, Tendenz sehr stark steigend. Der Zug ist auch bei uns in die falsche Richtung unterwegs, sonst gäbe es die Diskussion um die Schuldenbremse nicht. Das kann sich strukturell gar nicht rasch ändern, weil wir eben in unseren Staatshaushalten in der Breite mehr Geld ausgeben, als wir mit Steuern einnehmen. Mit der Schuldenbremse versuchen wir in Deutschland, diese Dynamik etwas zu bremsen. Mehr nicht.

Warum soll die Schuldenbremse ein geeignetes Instrument für eine ganze Volkswirtschaft sein und wie lassen sich dennoch notwendige Investitionen sicherstellen?

Vorndran: Wenn wir die Schuldenbremse aushebeln, würden wir keine Sekunde lang an den Sozialausgaben sparen, sondern wir würden einfach die Investitionsausgaben noch oben draufsatteln. Und das würden wir so ineffizient und megabürokratisch machen, dass wir dadurch volkswirtschaftlich keinen zusätzlichen Nutzen stiften. Ich wäre aber durchaus dabei, die Schuldenbremse zu dynamisieren. Ein Beispiel dafür: Für jeden im Sozialsystem eingesparten Euro dürfen drei Euros auf Pump in Infrastruktur fließen. Als die Regierung das Sozialsystem einst einführte, lag der Anteil des sozialen Netzes am Staatshaushalt bei rund 15 Prozent. Inzwischen reden wir über deutlich mehr als 60 Prozent.

Über den Interviewten:

Philipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch.