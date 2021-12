Philipp Vorndran: „Wir halten an unseren Goldpositionen fest“

Papiergold ist nach wie vor unter Druck, es werden weiterhin Gold-ETFs verkauft. Dabei handelt es sich derzeit um Größenordnungen von etwa 4 bis 6 Tonnen pro Tag.Natürlich schauen wir genau darauf, was bei den Goldfonds passiert. Kurzfristig besteht die Gefahr, dass die „schwachen Hände“ ihre Papiergoldpositionen weiter reduzieren. Erst wenn sich hier eine Trendumkehr zeigt, ist es ratsam, wieder über den Aufbau von Goldpositionen nachzudenken. An unseren bestehenden Positionen halten wir allerdings vollumfänglich fest. Wir sind überzeugt davon, dass wir in einigen Jahren sehr froh darüber sein werden.Nein, im Rahmen unserer Asset-Allokation liegt der Fokus derzeitig eindeutig auf physischem Gold.Leider haben auch wir keine Glaskugel. Im Moment fehlt der Trigger für steigende Kurse. Es gibt zwei Faktoren, die aus unserer Sicht die derzeitige Entwicklung umkehren könnten. Erstens: die robuste Nachfrage aus den Emerging Markets. Sollte der Preis in die Regionen von etwa 1.100 Dollar je Feinunze fallen, dürften die Goldkäufe der Chinesen und Inder stützend auf den Preis wirken. Und zweitens: Wenn wir sehen, dass den Gold-ETFs netto wieder Geld zufließt.Langfristig könnten die aggressiv-expansive Geldpolitik der Notenbanken und die stetig wachsenden Staatsschulden in Japan, den USA oder der Eurozone einen nachhaltigen Anstieg des Goldpreises auslösen. Möglicherweise kommt der Zeitpunkt, an dem die Kapitalmärkte die Hoffnung auf eine ordnungsgemäße Rückzahlung der Schulden aufgeben.Es ist nicht auszuschließen, dass die Menschen im Laufe dieses Prozesses das Vertrauen in die Solvenz einzelner Staaten und das beliebig vermehrbare Papiergeld verlieren. Statt Anleihen werden sie dann Sachwerte kaufen.Das hängt von dem jeweiligen Unternehmen ab. Grundsätzlich sind Minenaktien und physisches Gold zwei unterschiedliche Dinge. Der Erfolg eines Minenbetreibers hängt schlussendlich nicht allein vom Goldpreis ab, sondern auch von anderen Faktoren, der Qualität seiner Bilanz beispielsweise.Der Silberpreis orientiert sich an den Goldnotierungen. Fällt Gold, fällt auch Silber – erfahrungsgemäß sogar noch stärker. Hinzu kommt, dass der kleine Bruder vielseitig verwendbar und deshalb abhängig von der Weltkonjunktur ist. Schwächt die sich ab, wirkt sich das auf den Preis aus.In gewisser Weise ist Silber eine Wette darauf, dass sich der Wirtschaftsboom in den Schwellenländern fortsetzt. Zuletzt sind die Zweifel daran gewachsen, die Wachstumsdynamik lässt nach. Das spricht derzeit gegen Silber.Viele Investoren betrachten Gold als Krisenmetall, als Rohstoff, der keinerlei Nutzen stiftet. Ein Irrtum. Gold ist eine Währung, das Zahlungsmittel der letzten Instanz. Ein steigender Goldpreis ist immer das Resultat einer schwachen Währung – und an denen dürfte künftig kein Mangel herrschen. Ein Blick auf die Bilanzen der Notenbanken in den hochverschuldeten Industriestaaten reicht völlig aus, um das zu erkennen.Das kommt drauf an. Für die Geldanlage ist es das 20 Franken Vreneli und für das Auge der Goldschmuck meiner Liebsten. Eine goldene Uhr besitze ich übrigens nicht, ich trage Swatch.Das war bei meiner Taufe, da hat mir mein Patenonkel 10 alte Sovereign Goldmünzen geschenkt.