Philipp Vorndran zum Ölpreis „Ölpreis könnte sehr viel länger niedrig bleiben, als viele vermuten“

Schaut man sich den Terminmarkt an, liegen die Öl-Preise mit Liefertermin Dezember 2016 weit entfernt vom Preisniveau der vergangenen Jahre. Uns würde es nicht überraschen, wenn sich die Notierungen in den kommenden 24 Monaten zwischen 35 und 65 US-Dollar bewegen würden.Da einige Ölexportländer auf üppige Einnahmen angewiesen sind - zum Beispiel Russland -, erhöhen sie ihre Förderung trotz fallender Preise. Saudi-Arabien wiederum, das es sich dank seiner gut 700 Milliarden US-Dollar Devisenreserven eigentlich leisten könnte, die Produktion zu reduzieren, kürzt nicht, weil es die unliebsame Schieferölkonkurrenz verdrängen will, deren Produktionskosten auf etwa 50 bis 110 Dollar pro Barrel geschätzt werden. Doch das kann dauern, denn für bereits erschlossene Schieferöl-Vorkommen liegen die Kosten deutlich niedriger. Kurzum: Der Ölpreis könnte sehr viel länger niedrig bleiben, als viele das heute vermuten. Ali al Naimi, der Ölminister Saudi-Arabiens, hat kürzlich sogar behauptet, die Welt würde nie wieder einen Ölpreis von 100 Dollar sehen; die Aussage sollte vermutlich die harte Haltung Saudi-Arabien verdeutlichen.Wir sind nur punktuell im Ölsektor investiert – und das auch nur in erstklassigen Konzernen. Unseres Erachtens ist der Preisverfall bei dem Großteil der Ölaktien noch nicht eingepreist. Wir halten uns deshalb zurück. Die beste Möglichkeit für Anleger, von den niedrigen Preisen zu profitieren, besteht derzeit darin, den Tank seiner Ölheizung aufzufüllen.