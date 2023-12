Er kommt von Ostrum AM Natixis Investment Managers beruft neuen Chef

Philippe Setbon, der ehemalige Chef von Ostrum Asset Management, hat die Position des Geschäftsführers (Chief Executive Officer) bei Natixis Investment Managers übernommen. Das hat die BPCE-Gruppe, Frankreichs zweitgrößte Finanzinstitution mit 100.000 Mitarbeitern und 35 Millionen Kunden, am Donnerstag bekanntgegeben.

Setbons Karriere begann 1990 als Finanzanalyst bei der Barclays Bank in Paris. Nach einer zehnjährigen Tätigkeit in der Vermögensverwaltung wechselte er zur Generali-Gruppe, wo er mehrere Führungspositionen innehatte. 2013 wurde er CEO bei Groupama Asset Management, seit 2019 war er in selber Position bei Ostrum Asset Management tätig. Zusätzlich wurde Setbon im Juni 2022 zum Präsidenten der Association Française de la Gestion Financière gewählt.

Nachfolge bei Ostrum Asset Management ist geregelt

Setbon tritt die Nachfolge von Tim Ryan an, der sich entschieden hat, die BPCE-Gruppe zu verlassen. Neben seiner Rolle als Geschäftsführer bei Natixis Investment Managers wurde Setbon auch in die Geschäftsleitung der globalen Geschäftsbereiche der Gruppe und in das Exekutivkomitee von BPCE berufen.

Sein Nachfolger bei Ostrum Asset Management ist Olivier Houix, welcher zuvor als Nachhaltigkeits-Chef (Chief Sustainability Officer) der globalen Geschäftsbereiche der Groupe BPCE fungierte.