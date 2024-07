Edelmetall auf Rekordkurs Gold: Warum Minenaktien abgehängt wurden und physische Anlagen oft besser sind

Der Goldpreis kletterte zuletzt von Rekord zu Rekord. Goldminenaktien konnten davon allerdings kaum profitieren und gehörten über einen langen Zeitraum zu den Verlierern an den Märkten. Doch warum ist das eigentlich so? Goldexperte Daniel Marburger erläutert, welche Gefahren Goldminenaktien bergen und wieso physisches Gold gerade für Privatanleger oft besser geeignet ist.

Die Preisrally beim Gold ist kaum zu bremsen. Historische Höchststände sorgen bei Investoren für gute Stimmung, der Goldhunger von Anlegern und Notenbanken ist ungebrochen. Dabei gibt es durchaus Indikatoren, die eigentlich verwundern. Der US-Dollar war zuletzt ungebrochen stark, die Zuversicht der Märkte hinsichtlich großzügiger Zinssenkungen in diesem Jahr ist verflogen: Indikatoren, die auf Gegenwind für den Goldpreis hindeuten. Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage weiter ungebrochen und die Rally erobert neue Höchststände.

Gold als sicherer Hafen

In der Portfoliotheorie genießen Edelmetalle eine exponierte Stellung – als sicherer Hafen in Krisenzeiten, der nur bedingt mit Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen korreliert. Allerdings gibt es bei der Anlage in Edelmetalle auch stets griffige Gegenargumente. Anders als viele Wertpapiere, die Anleger mit Dividenden oder Kuponzahlungen beglücken, generiert Gold kein Einkommen für den Investor. Auch im Zuge dessen scheint manch ein Anleger daran interessiert, mit dem Investment in Goldminenaktien das Beste aus zwei Welten zu kombinieren.

Goldminenaktien: Hebel mit Risiken

Zahlreiche Goldminenaktien zeichnen sich schließlich durch generöse Dividendenzahlungen aus. Für Anleger auf der Suche nach Einkommensströmen klingt dies attraktiv. Mehr noch: Mit dem Investment in Goldminen haben Anleger gar einen theoretischen Hebel auf den Goldpreis.

Man stelle sich einen Betrieb vor, der Produktionskosten von 1.500 US-Dollar pro Feinunze hat und Gewinne von 300 Dollar pro Unze macht. Steigt allerdings der Goldpreis von 2.000 US-Dollar auf 2.200 US-Dollar (+10 Prozent), so erhöhen sich die Gewinne der Minengesellschaft von 300 auf 500 US-Dollar pro Unze. Ein überproportionales Plus von 66 Prozent. Auf dem Papier eine Lizenz zum Gelddrucken – in jedem Bullenmarkt für Gold. Und doch ist die Realität vieler Anleger eine andere gewesen. Die Papiere von Minen gehörten über einen langen Zeitraum zu den Verlierern an den Märkten und waren kaum dazu geeignet, ihren Besitzern auskömmliche Renditen zu generieren. Die Platzhirsche wie Barrick Gold oder Newmont Mining hinken der Performance von physischem Gold erheblich hinterher. Auch Indexfonds, welche zahlreiche Unternehmen der Branche breiter abdecken, liefen längst nicht so gut.

Geopolitische Unsicherheiten als Gefahrenherd

In der Realität gibt es verschiedene Probleme, die zur aufgezeigten Diskrepanz führen. Allem voran muss auf die Geopolitik geschaut werden – eine gewisse Ironie, gilt doch gerade Gold als Schutz vor geopolitischen Unsicherheiten. Ganz anders sehen die Realitäten jedoch für die Miner aus. Die großen Vorkommen und Minen finden sich vornehmlich in Asien und Afrika.

Besonders aus Westafrika waren zuletzt verschiedene kritische Nachrichten zu lesen, die das Sentiment einiger großer Player trübten. So sorgte etwa Ghana für Stirnrunzel, als Behörden anordneten, dass alle großen Bergbauunternehmen ab dem 1. Januar 2023 20 Prozent ihrer gesamten Lagerbestände an raffiniertem Gold an die Bank von Ghana zu verkaufen haben. Eine Maßnahme, die auch vor dem Hintergrund zu betrachten ist, dass vor allem Zentralbanken in Schwellenländern großes Interesse daran zeigen, Goldbestände aufzubauen. Weiterhin halten sich Gerüchte, dass Brics-Staaten mittelfristig eine goldgedeckte Außenhandelswährung als Alternative zum US-Dollar lancieren könnten.

Dramatischer noch könnten die Entwicklungen in Mali werden. Hier gibt es seit Wochen Gerüchte, dass die malische Militärregierung die Kontrolle über die Loulo-Gounkoto-Goldmine von Barrick Gold an sich nehmen könnte. Wie andere Staaten der Sahelregion vollzieht Mali eine geopolitische Abkehr vom Westen. Diese Entwicklung, in einer rohstoffreichen Region, ist ein Damoklesschwert über der wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen wie Barrick Gold. Für das Unternehmen ist die genannte Mine mit ihren Reserven eines der wertvollsten Assets. Es gehört zu den Binsenweisheiten der Börse, dass Anleger derartige Unwägbarkeiten und Unsicherheitsfaktoren fürchten und mit Kursabschlägen goutieren.

Goldgewinnung: Das Dilemma der Produktionskosten

Kritisch zu sehen ist außerdem auch der Risikoappetit vieler Manager im Sektor. Bei den Übernahmen, Explorations- und Neuprojekten wurden großzügig auch eigentlich unrentable Vorkommen in die Ausbaupläne einbezogen. In der Antizipation steigender Goldpreise galt es vielerorts vornehmlich, die Produktionsmengen zu vergrößern. Zur Finanzierung wurden neue Aktien ausgegeben, was zu einer massiven und nachteiligen Verwässerung führte.

Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Optimismus insofern übertrieben war, als dass sich tatsächlich auch die Produktionskosten in kritischem Maße erhöhten, Margen unter Druck gerieten und ein Gegensteuern des Managements vielerorts erforderlich wurde. Gerade in weniger ergiebigen Minen werden die Kosten zu einem echten Renditekiller für Unternehmen und ihre Aktionäre. Hier waren auch Entwicklungen von Löhnen und Energiekosten in den vergangenen Jahren ein echter Hemmschuh für die Konzerne. Inzwischen stehen jedoch Rentabilität und Kapitaldisziplin wie auch Anlegerinteressen wieder stärker im Fokus. Die Unwägbarkeiten in der Geopolitik und von Anlegern befürchtete Willküraktionen von Regierungen können diese Bemühungen aber stets wieder zunichtemachen.

Physisches Gold – auf Nummer sicher

Der kapitalintensive Bergbau birgt für Anleger mit gutem Händchen sicherlich mittel- und langfristig auch Chancen. Allerdings ist die Annahme, dass die indirekte Anlage über ausschüttungsfreudige Minenaktien das Beste aus zwei Welten vereint – Goldpreisinvestment plus Einkommensgenerierung – nicht so intuitiv wie häufig vermutet. Eine richtige Risikoanalyse von Aktien in diesem Bereich ist auch für Profis komplex und birgt viele Unwägbarkeiten, die über die Preisschwankungen von Gold weit hinausgehen.

Privatanleger, die schlicht am Aufwärtstrend der Rohstoffe partizipieren wollen, sind mit einem direkten Investment in Gold in der Vergangenheit in der Regel besser gefahren. Es gibt verschiedene Gründe, auch in Zukunft dieses Vorgehen beizubehalten, insbesondere wenn ein sicheres und weitgehend sorgenfreies Investment in unsicheren Zeiten gewünscht sein sollte.

Über den Autor

Daniel Marburger ist Geschäftsführer des Edelmetall-Onlinehandels StoneX Bullion.