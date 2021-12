Redaktion 07.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

PI Global Value Max Otte: „Die Absturzgefahr ist so groß wie nie“

Nach Ansicht von Börsen-Professor Max Otte ist das Risiko einer großen Krise größer als je zuvor in den vergangenen 50 Jahren. Deshalb empfiehlt er in einem aktuellen Interview mit „Focus Money“ Gold als Haupt-Investment – mit einem Anteil von 10 bis 25 Prozent am Depotvermögen.