Redaktion 28.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

PI Global Value Max Otte: “Für eine Zinswende in den USA ist es zu früh”

Als „auf unbestimmte Zeit verschoben" sieht Finanz-Professor Max Otte die eigentlich für diesen Sommer erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank an. Im Interview mit Finanzen.net macht er sich deshalb weiter für Aktien stark und sagt, was er an Technologie-Titeln wie Microsoft, IBM und Google schätzt.