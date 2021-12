Redaktion 11.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

PI Global Value Max Otte: “Mittelstandsanleihen sind alles andere als risikolos“

In seiner jüngsten Kolumne für Wirtschaftswoche Online widmet sich Börsen-Professor Max Otte den Risiken von Mittelstandsanleihen. Sein Fazit: In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um riskante Zocks, die nicht in die Hände von Privatanlegern gehören