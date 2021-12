Redaktion 17.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

PI Global Value Max Otte: „Wir hätten mehr Goldminen behalten sollen“

In einem aktuellen Interview mit DAS INVESTMENT.com erläutert Max Otte, warum er seine im PI Global Value gehaltenen Rohstofftitel bereits vor der Anfang 2016 einsetzenden Erholung verkauft hat und mit welchen Titeln er seine jüngsten Verluste aufholen will.