„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“: Pia Kater nimmt nach insgesamt 17 Jahren Abschied von Lupus Alpha und plant Herzensprojekte.

Nach fast 17 Jahren verlässt Pia Kater Lupus Alpha. Die langjährige Kommunikationschefin prägte die Außendarstellung des Asset Managers über anderthalb Jahrzehnte und durfte zuletzt noch das 25-jährige Firmenjubiläum mitgestalten – für sie der krönende Abschluss einer intensiven Zeit. Oder in ihren Worten: „Das war großes Kino.“

In ihrer Abschiedsnachricht an Wegbegleiter und Geschäftspartner spricht Kater von „spannenden Jahren im Team der Leitwölfe“ und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Besonders hebt sie die Unterstützung durch Lupus-Alpha-Chef Ralf Lochmüller hervor, der ihr stets Gestaltungsfreiheit gelassen habe.

Die Kommunikationsexpertin, die zuvor auch bei der DWS, Sal. Oppenheim und Dekabank war, plant, sich künftig neuen Herausforderungen zu widmen – sowohl im angestammten Kommunikationsumfeld als auch in „„Herzensprojekten“. Aufhören wolle sie nicht, aber künftig anders arbeiten als bisher.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zuletzt gründete sie gemeinsam mit anderen Frauen aus der Asset-Management-Industrie – darunter Anette Baum, Annabelle Düchting und Edda Vogt – den Trade Wives Club, wo in lockerer Atmosphäre über aktuelle Marktthemen diskutiert wird.