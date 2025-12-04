Pia Kater verlässt Lupus Alpha
Nach fast 17 Jahren verlässt Pia Kater Lupus Alpha. Die langjährige Kommunikationschefin prägte die Außendarstellung des Asset Managers über anderthalb Jahrzehnte und durfte zuletzt noch das 25-jährige Firmenjubiläum mitgestalten – für sie der krönende Abschluss einer intensiven Zeit. Oder in ihren Worten: „Das war großes Kino.“
In ihrer Abschiedsnachricht an Wegbegleiter und Geschäftspartner spricht Kater von „spannenden Jahren im Team der Leitwölfe“ und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Besonders hebt sie die Unterstützung durch Lupus-Alpha-Chef Ralf Lochmüller hervor, der ihr stets Gestaltungsfreiheit gelassen habe.
Die Kommunikationsexpertin, die zuvor auch bei der DWS, Sal. Oppenheim und Dekabank war, plant, sich künftig neuen Herausforderungen zu widmen – sowohl im angestammten Kommunikationsumfeld als auch in „„Herzensprojekten“. Aufhören wolle sie nicht, aber künftig anders arbeiten als bisher.
Zuletzt gründete sie gemeinsam mit anderen Frauen aus der Asset-Management-Industrie – darunter Anette Baum, Annabelle Düchting und Edda Vogt – den Trade Wives Club, wo in lockerer Atmosphäre über aktuelle Marktthemen diskutiert wird.