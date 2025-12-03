Skyline von Jakarta, Hauptstadt von Indonesien, der größten Volkswirtschaft Südostasiens, reich an Rohstoffen, stark in Infrastruktur- und Konsumthemen: Der Ausblick für die Schwellenländer bleibt unverändert positiv.

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu, und an den Aktienmärkten herrscht Optimismus. Die Liquiditätsbedingungen sind sehr günstig, die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern sich und die Unternehmensgewinne bleiben robust. In Verbindung mit der günstigen Saisonalität – der Tendenz, dass Aktien im vierten Quartal in der Regel stark zulegen – sehen wir genügend positive Signale, um unsere Übergewichtung in globalen Aktien bis in die letzten Wochen des Jahres 2025 beizubehalten.

Dennoch bieten riskante Anlagen ungewöhnlich geringe Aufschläge gegenüber sicheren Anlagen und die Bewertungen sind hoch. Demnach bieten Aktien nicht viel Puffer gegen Schocks. Es lohnt sich also, selektiv vorzugehen, sowohl bei Aktien als auch bei den anderen Anlageklassen.

Neues Kräfteverhältnis: Schwellenländer überzeugen mit Stabilität

Auch wenn wir Aktien generell übergewichten, sind wir von Schwellenländeraktien mehr angetan als von US-Aktien. Außerdem gehen wir bei US-Staatsanleihen zu einer Untergewichtung über, da die Renditen nach unserem Geschmack zu stark gefallen sind. Die Gesamtinflation liegt mittlerweile bei knapp 3 Prozent und wir sind der Meinung, dass die Märkte den wahrscheinlichen Umfang der Zinssenkungen durch die US-Notenbank überschätzt haben könnten. Gleichzeitig könnte das Potenzial für ein unerwartet starkes Wachstum die US-Renditen wieder nach oben treiben.

Tatsächlich zeigen unsere Konjunkturindikatoren, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen im Oktober 2025 verbessert haben, wobei die USA, das Vereinigte Königreich und die Schweiz allesamt unsere Erwartungen übertroffen haben.

Wir haben daher unsere Prognosen für das US-BIP-Wachstum für dieses Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent und für 2026 auf 1,5 Prozent nach oben korrigiert – was sich weitgehend mit dem Konsens deckt. Obwohl das Konsumklima in den USA düster ist und der Arbeitsmarkt an Schwung verloren hat, deuten regionale Umfragen auf eine gesunde Wirtschaftsaktivität hin und der Wohnimmobiliensektor scheint sich allmählich zu erholen.

Unser Ausblick für die Schwellenländer bleibt unverändert positiv. Die Inflation ist weitgehend unter Kontrolle, was es vielen Zentralbanken in den Schwellenländern ermöglicht, die Geldpolitik zu lockern und das Wachstum zu unterstützen. Die weltweiten Exporte sind wieder über das Niveau vor der Pandemie gestiegen, und der Handel zwischen den Entwicklungsländern ist besonders stark. Dies bestärkt uns darin, Aktien, Lokalwährungsanleihen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer überzugewichten.

Globale Liquidität auf Expansionskurs: Zentralbanken lockern

Auch die globalen Liquiditätsbedingungen sind positiv: 83 Prozent der weltweiten Zentralbanken befinden sich derzeit im Lockerungsmodus. Die Liquidität des Privatsektors ist ebenfalls hoch, was auf die KI-getriebenen Ausgaben der Unternehmen und eine Zunahme der Kreditvergabe zurückzuführen ist.

In den USA gehen wir davon aus, dass die Fed den Zinssatz nur noch um einen Viertelpunkt senken wird. Auch wenn sich die Investoren Sorgen über eine mögliche Bedrohung der Unabhängigkeit der Fed machen, halten wir dies in nächster Zeit für unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu den Finanzmärkten gehen wir sehr stark von einer Straffung aus und rechnen mit Zinssenkungen von etwa 80 Basispunkten bis Ende nächsten Jahres.

Die Europäische Zentralbank wartet erst einmal ab, aber die Risiken sprechen für eine weitere Zinssenkung in den kommenden Monaten. Europa profitiert von den acht Zinssenkungen, die die EZB seit Juni 2024 vorgenommen hat, sowie von den Aussichten auf künftige fiskalische Lockerungen – ein günstiges Umfeld für Aktien.

Auch bei den Erwartungen für eine Lockerung in China sind wir eher zurückhaltend. Die schwache Inlandsnachfrage spricht für eine Fortsetzung der mäßig lockeren Geldpolitik, aber aufgrund der robusten Exporte und der jüngsten Erhöhung der fiskalischen Unterstützung scheint keine dringende Notwendigkeit aggressiver Zinssenkungen zu bestehen. Wir gehen davon aus, dass die People's Bank of China die Zinssätze um weitere 10 Basispunkte und den Mindestreservesatz um 50 Basispunkte senken wird.

Japan ist eine der wenigen wichtigen Volkswirtschaften, die auf Straffungskurs bleiben. Wir gehen davon aus, dass die japanische Notenbank in den kommenden Monaten mindestens eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird. Die Aussichten auf höhere Haushaltsausgaben könnten ein Argument für eine restriktivere Geldpolitik sein, was wiederum japanische Investoren dazu veranlassen würde, einen Teil ihres Geldes in inländische Anlagewerte zu investieren – was dem Yen zugutekäme. Wenn der Yen seinen derzeitigen Abwärtstrend fortsetzt, wird das Risiko eines offiziellen Eingreifens, um die Abwertung des Yen zu stoppen, erheblich steigen.

Hohe Bewertungen, schmale Risikoprämien: Vorsicht an den US-Börsen

Unsere Bewertungskennzahlen legen nahe, dass gewisse Vorsicht geboten ist. Die Risikoprämien sind gering, und bei etwa neun von zehn Anlagen liegen die Bewertungen über dem langfristigen Trend. Besonders akut ist die Situation in den USA, wo das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Aktien mit einem Wert von 3,5 den Höchststand aus der Zeit des Dotcom-Booms Ende der 1990er-Jahre überschritten hat. Unser Indikator für die Risikoprämie von US-Aktien, gemessen als 12-Monats-KGV abzüglich der Rendite zehnjähriger Anleihen, liegt bei fast 3 Prozent und bietet nur einen sehr begrenzten Puffer gegen Inflations- oder Wachstumsschocks (siehe Grafik).

Grafik: Mickrige Prämie für US-Aktien. Risikoprämie für US-Aktien im Vergleich zum Rest der Welt

* Median Eurozone, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Japan und China. Quelle: LSEG Datastream, Pictet Asset Management. Daten für den Zeitraum 28.10.2005–28.10.2025.

Wir ziehen es daher vor, unsere Aktienallokationen auf andere Regionen, insbesondere die Schwellenländer, zu konzentrieren, die sich durch attraktive Bewertungen, starke Fundamentaldaten und eine solide Kurs- und Gewinndynamik auszeichnen. Schweizer Aktien sind für inländische Investoren attraktiv, denn sie bieten solide Dividendenerträge in einer Zeit, in der die Rendite inländischer Anleihen gegen Null tendiert und die Kosten für die Währungsabsicherung extrem hoch sind.

Abgesehen von den USA wird unsere Übergewichtung in Aktien dadurch unterstützt, dass es keine klassischen Merkmale für eine Blase, wie hohe Verschuldung oder überzogene Gewinnerwartungen, gibt. Unser Basisszenario geht daher von einstelligen Aktienrenditen aus, die von den Erträgen getragen werden, und von leichten Kursrückgängen von etwa 7 Prozent im nächsten Jahr.

Technische Signale und M&A-Dynamik untermauern Aktienrally

Die markttechnischen Indikatoren bestätigen uns in unserer Übergewichtung in globalen Aktien, da die saisonalen Trends bis zum Jahresende positiv sind und die Signale für kurzfristige Trendumkehrungen ebenfalls unterstützend wirken. Die Nachfrage der Investoren bleibt angesichts der hohen Gewinne und der abnehmenden Wachstumsrisiken robust. Darüber hinaus ist die Positionierung nicht überzogen und das Netto-Call-Volumen bei Aktien ist von seinem jüngsten Höchststand zurückgegangen. Auch die M&A-Aktivität ist weiterhin sehr stark.