Nach neun Jahren bei Robeco wechselt Malick Badjie zu Pictet Asset Management – und rückt dort direkt ins Executive Committee auf.

Seit dem 1. Mai 2026 ist Malick Badjie globaler Co-Vertriebsleiter (Global Co-Head of Sales) bei Pictet Asset Management. Gleichzeitig tritt Badije auch ins Exekutivkomitee der Fondsgesellschaft ein.

Badije teilt sich die Position an der Spitze des Vertriebs mit Niall Quinn; beide berichten wiederum an Raymond Sagayam, geschäftsführender Teilhaber und Co-CEO von Pictet AM.

Wechsel von Robeco

Badjie kommt von Robeco, wo er neun Jahre lang tätig war, zuletzt als globaler Chef für Vertrieb und Marketing (Global Head of Sales & Marketing). Gleichzeitig war er bei Robeco ebenfalls Mitglied des Exekutivkomitees. Badije bringt 23 Jahre Erfahrung in vertrieblichen Führungspositionen mit, mit Wirkungsstätten unter anderem in London, den USA und dem Nahen Osten.

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Malick Badjie tritt die Nachfolge von Luca Di Patrizi an, der nach 27 Jahren bei Pictet AM im September 2026 als Vertriebschef Europa ausscheidet. Bis zu seinem Renteneintritt bleibt Di Patrizi dem Unternehmen als strategischer Berater erhalten.

Über Pictet Asset Management

Pictet AM verwaltet per Ende März 2026 ein Vermögen von 285 Milliarden Euro. Die Gesellschaft gehört zur Pictet-Gruppe, einem seit 1805 in Teilhaberschaft geführten Unternehmen mit Hauptsitz in Genf und rund 5.500 Mitarbeitenden an 31 Standorten weltweit.