Das Tempo der geldpolitischen Lockerung wird sich verlangsamen, ohne jedoch die Liquidität einzuschränken, erwarten die Analysten von Pictet Asset Management.

Shopping in Tokio: Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen dürften sich weiterhin gut entwickeln, wobei die Verlangsamung des BIP-Wachstums in den USA durch eine Erholung in Europa und Japan ausgeglichen wird.

Globale Aktien dürften im kommenden Jahr weiter zulegen. Besonders gute Renditechancen sehen die Experten bei Schwellenländer-Aktien. An den Anleihe- und Währungsmärkten könnten die Renditen von Staatsanleihen im Jahr 2026 steigen, während der US-Dollar weiter abwerten dürfte.

Goldilocks(ish): Globale Märkte wachsen, US-Risiken bleiben

Die Weltwirtschaft wird sich im kommenden Jahr in einer günstigen Lage befinden, was sich voraussichtlich in der Performance von Aktien niederschlagen wird, die unserer Einschätzung nach, gemessen am MSCI All Country World Index, im Jahr 2026 Renditen von etwa 5 Prozent erzielen werden.

Im Großen und Ganzen gehen wir von einem Wachstum des weltweiten BIP um 2,6 Prozent aus, ungefähr im Einklang mit seinem langfristigen Trend, was zu einer Begrenzung des Inflationsdrucks führen wird. Tatsächlich zeigen sich die Anleger optimistischer gegenüber dem Wachstum und weniger pessimistisch gegenüber der Inflation (Grafik). Gleichzeitig lockern etwa 85 Prozent der Zentralbanken ihre Geldpolitik, während der private Sektor zunehmend Kredite bereitstellt. Das Fazit lautet: Solides Wachstum und Liquiditätszuflüsse stellen eine kraftvolle Kombination für risikobehaftete Anlageklassen dar.

Grafik: Wachstum ohne Inflationsgeschehen

*Die G4-Länder sind die USA, die Eurozone, Japan und China.

Quelle: Bloomberg, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 06.12.2024 bis 21.11.2025

Es gilt jedoch, einige Vorbehalte zu berücksichtigen. Erstens: Während die Zinsen weiter sinken, wird sich das Tempo der geldpolitischen Lockerung verlangsamen – das bedeutet, dass die Anleger im kommenden Jahr weniger Liquidität erwarten sollten als 2025.

Zweitens wird die US-Wirtschaft hinter vielen ihrer Konkurrenten zurückbleiben. Ihr Wachstum dürfte leicht unter dem Potenzial liegen. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Inflation zu Beginn des Jahres noch spürbar hoch ist und erst in der zweiten Jahreshälfte nachlässt. Unsere Ökonomen prognostizieren, dass das BIP-Wachstum der USA im Jahr 2026 von 1,8 Prozent im Jahr 2025 auf 1,5 Prozent sinken und die Inflation von 2,9 auf 3,3 Prozent steigen wird. Angesichts der Bedeutung der USA auf den globalen Märkten könnte diese Entwicklung die Aktienmärkte ausbremsen.

Die weniger rosigen Aussichten der USA werden durch die Handels- und Einwanderungspolitik von Präsident Trump bestimmt. Der durchschnittliche Zollsatz, dem US-Verbraucher ausgesetzt sind, ist seit dem „Liberation Day“ im April von etwa 3 auf über 10 Prozent gestiegen. Durch die striktere Einwanderungspolitik sind deutlich weniger ausländische Arbeitskräfte in den USA tätig. Das verschärft den Arbeitskräftemangel – und treibt die Kosten nach oben.

Weniger Zinssenkungen als erwartet? Risiko für Anleihen und Aktien

Wir rechnen damit, dass die US-Notenbank weniger Zinssenkungen durchführen wird, als die Märkte aktuell erwarten – unabhängig von Trumps Versuchen, ihre Unabhängigkeit zu beeinflussen. Unsere Ökonomen gehen davon aus, dass der Leitzins bis Ende 2026 nur auf 3,75 Prozent gesenkt wird.

Das könnte Anleger im Anleihemarkt enttäuschen, da viele mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent rechnen. Auch die Aktienmärkte könnten unter Druck geraten, da die Bewertungen bereits sehr hoch sind: Auf zyklisch bereinigter Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 40, nur 10 Prozent unter dem Spitzenwert der Dotcom-Blase.

Auch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sehen nicht besonders attraktiv aus. Tatsächlich ist unsere Berechnung der zusammengesetzten Risikoprämie der USA – die Aktien, Staatsanleihen und Kredite umfasst – die niedrigste seit 2000 und davor lag die Prämie nur im Jahr 1974 darunter.1

Und obwohl wir der Meinung sind, dass sich KI-Aktien noch nicht in einer Blasenlage befinden, gibt es unserer Meinung nach Anlass zur Besorgnis bezüglich einer Gruppe aus Mega-Cap-Aktien, einer Kohorte, die wir als „Terrific 20“ bezeichnen, und die nur kurz hinter den Glorreichen Sieben liegen. Ihre Bewertungen stiegen im Jahr 2025 stark an, ohne durch ein entsprechendes Gewinnwachstum gestützt zu werden, was sie anfällig für eine plötzliche und dramatische Kehrtwende macht.

Wir gehen davon aus, dass die Gefahr eines Marktzusammenbruchs leicht höher ist (25 Prozent) als die einer moderaten Korrektur (20 Prozent). Gleichzeitig könnte der Einzelhandel noch einmal optimistisch reagieren, insbesondere bei KI-Aktien, die den Markt laut früheren Erfahrungen kurzfristig weiter nach oben treiben könnten. Dies gilt umso mehr, wenn die US-Regierung die Notenbank zu aggressiven Zinssenkungen drängt und den Markt mit zusätzlicher Liquidität versorgt.

Beim Anleihenmarkt deutet vieles darauf hin, dass der langanhaltende Bärenmarkt vorbei ist. Dennoch könnten die Renditen in den USA, der Eurozone und Großbritannien steigen, falls die Kerninflation über den Zielwert der Zentralbanken klettert. US-Staatsanleihen bleiben zwar ein zentraler Baustein für Anleger, sind aber anfällig für negative Überraschungen, etwa durch höhere Inflation infolge von Zöllen, einem angespannten Arbeitsmarkt oder fiskalischen Anreizen. Gold dürfte weiterhin als Absicherung gegen Risiken dienen, auch wenn der starke Preisanstieg eine leicht vorsichtigere Positionierung nahelegt.

Schwellenländer glänzen – unabhängig vom US-Dollar

Auch wenn wir bei einigen Entwicklungen in den Industrieländern skeptisch bleiben, sind wir deutlich optimistischer gegenüber den Schwellenländern gestimmt. Anleihen, Kredite und Aktien aus diesen Märkten wirken dank einer Reihe positiver Faktoren besonders attraktiv. Ermutigend ist, dass die Wachstumskräfte zunehmend von innen kommen – etwa durch eine wachsende Zahl inländischer Investoren, stabile Wirtschaftspolitik, stärkere Institutionen, bessere Infrastruktur, qualifiziertere Arbeitskräfte und die Ausbreitung von KI jenseits des Silicon Valley – und nicht nur durch einen schwächeren US-Dollar, wie es früher oft der Fall war.

Der Text ist ein Auszug aus dem Beitrag „Die Investmentlandschaft 2026“ von Pictet Asset Management. Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen.

1 US-Aktienrisikoprämie: 12-Monats-Ertragsrendite minus 10-Jahres-Treasury-Rendite. US-Kreditprämie: US-Investment-Grade-Anleihen- (66 %) und US-High-Yield-Anleihen- (33 %) Spreads zu Staatsanleihen. Laufzeitprämie 10-jährige US-Staatsanleihe geschätzt (ACM-Modell der US-Notenbank) Quelle: Revinitiv DataStream, IBES, US-Notenbank, Pictet Asset Management. Daten vom 14.11.2025