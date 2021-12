Pictet Asset Management Megatrends-Plattform jetzt auch auf Deutsch

Mega.online, die Online-Informationsplattform von Pictet Asset Management geht nun auch auf Deutsch an den Start. Das gibt die Investmentgesellschaft bekannt. Die im Februar 2016 in englischer Sprache gestartete Website zeigt die Ansichten führender Experten zu globalen Megatrends, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demografischem Wandel oder Umwelt.

Man richte sich an Anleger, die sich für die Trends interessieren, die das Leben der Weltbevölkerung über die nächsten Generationen entscheidend prägen werden und die daraus Schlüsse für ihre Investitionsentscheidungen ziehen wollen, erklärt Walter Liebe von Pictet Asset Management in Deutschland. So habe man zum Beispiel Professor Asit Biswas, eine Autorität im Bereich Wasser- und Ressourcenmanagement oder Vaclav Smil, einen Guru für Klimawandel und Professor an der University of Manitoba, Kanada zu Wort kommen lassen. Beide Experten sind Mitglieder in Advisory Boards von Pictet-Themenfonds.

Megatrends sind starke sozioökonomische, ökologische und technologische Kräfte, die unseren Planeten prägen. Dazu zählen unter anderem die Digitalisierung der Wirtschaft, die rasante Expansion der Städte und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen der Erde.

Mega.online verzeichnet in englischer Sprache laut Pictet mittlerweile 12.000 User pro Monat auf ihrer Website, über 20.000 Follower über ihre Social Media-Kanäle und 4.000 Abonnenten ihres Newsletter-Angebots. Die Plattform wurde 2018 mit dem “Incisive Media – Marketing Innovation Award – Thought Leadership” ausgezeichnet.