Themenanlagen Pictet Asset Management sieht vier Wege ins Metaversum

Sylvie Sejournet, Pictet AM

Lust auf einen kleinen Spaziergang an der Seine an einem lauen Sommertag? Nun ist aber Winter und Sie wohnen nicht in Paris – doch das ist kein Hindernis. Willkommen in der Welt des Metaversums, einem Phänomen, das die digitale Welt auf den Kopf stellt und gerade sehr gehypt wird. Im Metaversum verschmelzen die physische und die digitale Welt über Virtual und Augmented Reality (VR und AR). Es ist ein Ort, der Sie eintauchen lässt in eine geteilte virtuelle Umgebung, die nach unserer Einschätzung in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Internet 3.0 ablösen wird.

Während sich im vergangenen Jahrzehnt alles um die Digitalisierung drehte, könnte das nächste ganz im Zeichen des Metaversums stehen. Besonders bei der Generation Z – die zwischen Ende der 1990er- und Anfang der 2010er-Jahre geboren wurde und heute ein Drittel der Weltbevölkerung ausmacht – erfreut sich dieses Konzept zunehmender Beliebtheit. Wer zu dieser Altersgruppe gehört, ist ein echter Digital Native und in virtuellen Umgebungen zuhause. Möglich machen dies digitale Streaming- und Social-Media-Plattformen wie Instagram und Snapchat sowie Videospiele wie Fortnite und Roblox, wo eigene Avatare erstellt werden können.

Der globale Metaversum-Markt könnte bis Mitte der 2020er-Jahre auf rund 800 Milliarden US-Dollar wachsen, so Bloomberg (Grafik 1). Das ist eine große Chance für die Digitalindustrie – und für alle, die in sie investieren. So groß, dass sich die Muttergesellschaft von Facebook schon in „Meta“ umbenannt hat. In der Vision des Unternehmens vom Metaversum der Zukunft gibt es digitale Avatare, VR-Brillen und immersive Erlebnisse in sozialen Netzwerken, Gaming und Fitness, mit zusätzlichen Möglichkeiten der Monetarisierung über E-Commerce.

Grafik 1: Meta-Chance. Prognose für den globalen Metaversum-Markt, in Mrd. USD



Quelle: Bloomberg. Daten von Dezember 2021.

Allerdings ist das Metaversum definitiv kein Modell, bei dem es einen einzigen Gewinner gibt, der alles für sich beansprucht, niemand kann es alleine aufbauen. Viele andere große Unternehmen, darunter Google, Microsoft und Apple, prüfen ebenfalls, wie sie ihr Produktangebot ausweiten können. Die National Football League (NFL) hat einen virtuellen Store im Roblox-Universum eröffnet, und Adobe arbeitet an einem neuen Design-Tool, das die Erstellung individueller 3D-Objekte in der virtuellen Welt ermöglichen soll.

Interoperabilität

Wir sehen grob vier Schlüsselbereiche, die uns den Zugang zum Metaversum ermöglichen und die ein starkes Potenzial für weiteres Wachstum und Entwicklung aufweisen:

Hardware: VR-Headsets und -Brillen versetzen uns in eine immersive, dreidimensionale digitale Umgebung. Über Smartphones wiederum können wir auf AR zugreifen, wo digitale Grafiken über die Realität gelegt werden. Intelligente AR-Brillen und -Headsets können uns mithilfe von Sensoren mit dem Metaversum verbinden, auch wenn sie aufgrund der Komplexität der erforderlichen Optiktechnologie nicht so fortschrittlich sind wie VR-Headsets.

Software: Die virtuelle Welt umfasst alle Aspekte menschlicher Aktivität – unter anderem Socialising, Shoppen, Bildung und Arbeit von jedem Ort aus – mithilfe von Software. Gaming und Online-Unterhaltung bieten momentan das beste Erlebnis im Metaversum, mit Games wie den virtuellen Welten von Fortnite. Es gibt auch immer mehr Möglichkeiten, das virtuelle Erlebnis mithilfe von In-Game-Geld sowie virtuellen Waren, Kunst, Immobilien usw. selbst zu gestalten und zu monetarisieren.

Cloud: Wir brauchen immer leistungsfähigere Computer (für die immer komplexere Halbleiter benötigt werden), um die Software auszuführen, die den Zutritt zum Metaversum ermöglicht. Auch Rechenzentren sind unverzichtbar und die großen Rechenzentrumsanbieter sind für den technologischen Fortschritt im Metaversum bestens aufgestellt.

Infrastruktur: Eine bessere Funktionsfähigkeit unserer Netze, eine höhere Bandbreite und eine geringere Latenz erhöhen die Zuverlässigkeit des Metaversums und vor allem die Interoperabilität. Um Interoperabilität zu gewährleisten, müssen Unternehmen ihre Plattformen für Meta, Microsoft oder Apple öffnen. Geschlossene Bereiche, sogenannte „Walled Gardens“, haben hier nichts mehr verloren.