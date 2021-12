Pictet-Global Megatrend Selection Die Kraft einflussreicher Trends fürs Portfolio

Strategisch wichtige Markttreiber wie Urbanisierung, Technologie, Rohstoffe und Gesundheit werden weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft haben, unabhängig davon, wie sich einzelne Firmen oder Länder künftig entwickeln. Saubere Energie, Digitalisierung und Sicherheit – sind drei der neun Anlagethemen des Pictet - Global Megatrend Selection Fonds.

Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR ISIN: LU0386882277

Performance 1 Jahr: 12.6%

Volatilität 1 Jahr: 10.5%

Fondsmanager Hans Peter Portner setzt auf das Potenzial der Megatrends an den Weltmärkten. Um die Zukunft zu sichern, führen Regierungen immer mehr multilaterale Rahmenwerke ein, wie zum Beispiel globale Regelungen zur Verlangsamung des Klimawandels. Gleichzeitig revolutioniert das veränderte Konsumverhalten die Unternehmenstätigkeit. Daher dürften Unternehmen, die in der Lage sind, die neuen Anforderungen durch innovative Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen, von einem unvergleichlichen Wachstumspotenzial profitieren.

Neun Themenportfolien in einem Fonds

Eine Multi-Themen-Strategie mit dem Schwerpunkt auf grundlegenden Veränderungen, die in den kommenden Jahrzehnten bevorstehen, erschließt potenziell dauerhafte Wachstumsbereiche. Egal, welchen Entwicklungen Privatpersonen, Unternehmen oder Länder künftig unterliegen: Die wichtigsten treibenden Kräfte – Urbanisierung, Technologie, Ressourcen und Gesundheitswesen, werden kontinuierliche und markante Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Daher setzt der Pictet-Global Megatrend Selection Fonds auf die neun Anlagethemen, die sich mit am stärksten auf das Leben der Menschen auswirken werden: Ernährung, Saubere Energie, Digitalisierung, Gesundheit, Premiummarken, Robotik, Sicherheit, Holz und Wasser. Im laufenden Jahr erzielte Hans Peter Portner eine Wertentwicklung von 7,78 Prozent (per 12. Sept. 2017).

Die neun Anlagethemen des Pictet – Global Megatrend Selection

