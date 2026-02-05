Biotech, Technologie, Verteidigung: Investment Advisors von Pictet AM zur aktuellen Entwicklung von Themenfonds und der Frage: Geht der KI-Boom 2026 weiter?

Zellkultursystem unter hochauflösendem Mikroskop: Der neue Themenfonds Pictet-Longevity investiert in Unternehmen, die innovativ sind und langfristig attraktive Renditen für die Anleger erwirtschaften.

Drei Themen prägten 2025 die Performance der thematischen Aktienfonds von Pictet Asset Management: Biotechnologie, Technologie, Verteidigung. Im Webinar „Themenfonds in Q4 2025 – geht der KI-Boom 2026 weiter?“ gaben Simon Frank (Senior Investment Advisor) und Lara Lorenz (Investment Advisor) gemeinsam mit Moritz Dullinger, Senior Investment Manager bei Pictet AM, einen Rückblick und einen Ausblick auf die Kapitalmärkte – und stellten mit dem „Pictet-Longevity“ einen neuen Themenfonds vor.

Rückblick: Wie das vierte Quartal 2025 verlief

Zum Webinarauftakt führte ein Kurzfilm durch die internationalen Standorte der Pictet-Büros in London, Genf, Tokio, Hongkong und New York. Dann gab Simon Frank einen Einblick in das Marktgeschehen: „Die Aktienbewertungen sind auf relativ hohem Niveau, viele Faktoren – Zölle, Inflation, hohe Löhne – drücken auf die Gewinnmargen der Unternehmen. Daher besteht vorerst nur begrenztes Aufwärtspotenzial.“ Gleichzeitig sieht Frank sinkende reale Zinsen und einen weiter schwächelnden US-Dollar. Die Folge: Die Beta-Renditen – also marktgetriebene Erträge – dürften zukünftig niedriger ausfallen als in den drei außergewöhnlich starken Aktienjahren zuvor.

Lara Lorenz

Lara Lorenz wies darauf hin, dass trotz der pessimistischen Stimmung viele Asset-Klassen gut performt haben.

Frank zur Wertentwicklung ausgewählter Anlageklassen im Jahr 2025: „Der starke Euro und der schwache US-Dollar haben die Renditen für in Euro bilanzierende Investoren etwas geschmälert. Dennoch ließ sich in fast allen Anlageklassen ein sehr ordentliches Ergebnis erzielen.“

Neben den gestiegenen Unternehmensgewinnen – „global um 14 Prozent“, so Frank – war die Geldpolitik der Haupttreiber für die Märkte: Zentralbanken senken die Zinsen weiter, mit moderatem Tempo. Als größter Gewinner erwies sich mit Abstand Gold, letztlich auch befeuert durch die Dollarschwäche. „US-Aktien waren 2025 nicht die großen Outperformer, sondern die Märkte, die in den letzten Jahren eher schwach gelaufen sind – allen voran Emerging Markets. Aber auch europäische Aktien – vor allem europäische Small Caps mit einer extremen Outperformance – hatten einen Lauf, vor allem im ersten Quartal.“

Simon Frank

Dem gegenüber stand eine Underperformance von US-Small Caps, die im Schatten der US-Indexschwergewichte blieben. Im vierten Quartal entwickelte sich auch Japan schwach; geprägt von Inflation, strafferer Geldpolitik und einer kräftigen Abwertung des Yen.

Frank fasste zusammen: „Bei den Sektoren ergaben sich große Unterschiede: Kommunikationsdienste, Grundstoffe, Bergbau, Finanzen und IT hatten ein sehr gutes Jahr. Schwach liefen Basiskonsum, Immobilien, Konsumtitel, Gesundheitswerte.“

Marktausblick 2026: Moderates Wachstum, Chancen bei Mid Caps und Schwellenländern

Während sich die US-Wirtschaft in den kommenden Quartalen leicht abkühlen könnte, dürften Europa und Japan von staatlichen Konjunkturprogrammen profitieren. Das würde sowohl die Unternehmensgewinne als auch die Aktienmärkte stützen. Zusätzlich sorgen die Zentralbanken mit weiteren Zinssenkungen für reichlich Liquidität an den Finanzmärkten. „Wir erwarten ein weiteres positives Jahr an den Aktienmärkten – aber nicht mehr mit 20 Prozent Rendite, sondern eher im Bereich von 5 Prozent.“

Frank sieht vor allem in folgenden Anlageklassen die größten Chancen:

Europäische Mid Caps : attraktive Bewertungen und solide Fundamentaldaten

: attraktive Bewertungen und solide Fundamentaldaten Anleihen : moderate, aber stabile Erträge

: moderate, aber stabile Erträge Schwellenländer: profitieren von der Schwäche des US-Dollars – sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen

Beim stark gestiegenen Goldpreis bleibt Frank vorsichtig: „Bei Gold agieren wir taktisch und realisieren Gewinne – die Edelmetalle wirken ziemlich heiß gelaufen, hier dürfte es früher oder später zu einer Konsolidierung oder Korrektur kommen.“

Für den S&P 500 und den Dax erwartet Frank bis Mitte beziehungsweise Ende 2026 leicht höhere Kurse als aktuell. Der US-Dollar dürfte weiter unter Druck stehen – mit einem möglichen Wechselkurs von 1,25 Dollar je Euro bis Jahresende.

Frank mahnte zur realistischen Erwartungshaltung: „Nach drei sehr guten Börsenjahren kann auch einmal ein schwächeres folgen. Die technischen Indikatoren zeigen jedoch keine extremen Übertreibungen – die Stimmung bleibt insgesamt konstruktiv.“

Wie haben sich die Pictet-Themenfonds in 2026 entwickelt?

2025 war für Pictet AM gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Jahr, denn es standen drei Jubiläen an: 25 Jahre Pictet-Water, 20 Jahre Pictet-Security, 10 Jahre Pictet-Robotics.

Trotzdem blieb das Umfeld für Themenfonds schwierig. Zwar entwickelten sich – neben Gold – die drei Anlagesektoren Biotechnologie, Technologie (Robotik / Digitalisierung / Energiewende) und Verteidigung besser als der Gesamtmarkt. Frank erklärte den Hintergrund des weiteren schwierigen Jahres für die spezialisierten Produkte: „Themenfonds sind in aktuell weniger angesagten qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien wie den sogenannten ,Forgotten 50‘ und weniger in den einzelnen Index-Schwergewichten wie den ,Glorreichen 7‘ und den ,Terrific 20‘ investiert, die den Aktienmarkt fast im Alleingang nach oben ziehen.“

Die Phase der enormen Outperformance von KI-Aktien dürfte jedoch vorbei sein: „Die KGVs erscheinen zu hoch. Hinzu kommen Unwägbarkeiten durch Kreisbeteiligungsanlagen, Lieferantenfinanzierung sowie extreme Markt- und Kundenkonzentration.“

Angesichts der ungewöhnlichen Fokussierung der Marktteilnehmer auf einige US-Kernaktien sieht Simon Frank für mittel- bis langfristige Anleger Chancen: „Der Wind wird sich bei Themenfonds wieder drehen – unsere Erfahrung aus über 30 Jahren zeigt das.“

Mit dem Pictet-Longevity am Megatrend „Langlebigkeit“ partizipieren

Im Webinarverlauf erläuterte Moritz Dullinger, Senior Investment Manager bei Pictet AM, den Ansatz des neu lancierten Pictet-Longevity, ein Themenfonds, der sowohl auf steigende Gesundheitsausgaben als auch den Fachkräftemangel einzahlt.

Wie alle thematischen Aktienstrategien von Pictet AM baut auch die Longevity-Strategie auf Megatrends auf, also auf Veränderungen in Gesellschaft, Umwelt, Technologie und Geopolitik, die großes Potenzial für langfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum bergen. Der Fonds zielt darauf ab, Anlagechancen zu nutzen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, von dem viele Länder betroffen sind.

Dullinger: „Während die ältesten Babyboomer bald das Alter von 80 Jahren erreichen und ihr Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen fortlaufend steigt, tritt die jüngere Generation der Babyboomer zunehmend in den Ruhestand ein. Dies verschärft die Herausforderung einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung, die bereits durch sinkende Geburtenraten belastet ist. Gleichzeitig greifen die Unternehmen zunehmend auf neue Technologien zurück, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen und die Produktivität zu steigern. Das weltweite Volumen des Longevity-Marktes wird aktuell auf 3,5 Billionen US-Dollar geschätzt und wächst mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 9 Prozent.“

Der Pictet-Longevity konzentriert sich auf zwei Kernthemen:

Gesundheit bis ins hohe Alter: Wirksame und bewährte Gesundheitslösungen, um die Lebensqualität zu verbessern und gesund zu altern

Produktivität: Innovative, technologiegestützte Lösungen für mehr Effizienz am Arbeitsplatz als Antwort auf eine weltweit sinkende Erwerbsbevölkerung

Für die neue thematische Aktienstrategie Pictet-Longevity wurden die Themenfonds Pictet-Health und Pictet-Human zusammengeführt. Anstelle von zwölf Pictet AM-Themenfonds gibt es damit jetzt elf.

Stabilität in bewegten Zeiten: Die Strategie von Pictet AM für die nächste Marktphase

Sowohl die Investment Advisors als auch der Investment Manager zeigten sich konstruktiv für die Aktienmärkte im in den kommenden Quartalen – allerdings mit Renditen auf niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Unterstrichen wurde, dass Pictet AM als Themenfondsmanager weiterhin in Qualitäts- und Wachstumswerte investiert, die sich fundamental bei Wachstum und Profitabilität überdurchschnittlich entwickeln, unter Berücksichtigung vernünftiger Bewertungen. Über kurz oder lang sollten die Aktienkurse wieder den Fundamentaldaten folgen. Auch zuweilen turbulente Volatilität hat das 1805 gegründete Haus Pictet Asset Management über die Jahrhunderte erfolgreich gemanagt. Frank: „Wir bieten uns als ein stabiler Partner in unruhigen Zeiten an.“