Mehr als 1 Milliarde Dollar hat Pictet mit seinen KI-ETFs in Europa schon eingesammelt. Nun kommt ein neuer Fonds für Schwellenländer-Aktien hinzu. Das steckt dahinter.

Der Genfer Vermögensverwalter Pictet Asset Management hat einen neuen aktiv gemanagten ETF an die Börse gebracht, der Schwellenländer-Aktien mithilfe Künstlicher Intelligenz auswählt. Der Pictet AI Enhanced Emerging Equity ETF (ISIN: IE000XLNXKI4) ist seit dem 14. Oktober 2026 an mehreren europäischen Handelsplätzen notiert.

Fünfter Fonds einer jungen Reihe

Mit dem ETF baut der Vermögensverwalter eine Produktreihe aus, die er in diesem Jahr in Europa gestartet hat. Zu dieser gehören bereits vier weitere aktive KI-ETFs, die alle demselben Anlageprozess folgen. Nach Angaben des Hauses sammelten die Fonds dieser Reihe seit dem Start in Europa mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein.

Der neue Fonds soll seinen Referenzindex übertreffen, und zwar um rund 1 Prozent pro Jahr nach Abzug der Gebühren. Dabei bleibt er nah am Index: Der sogenannte Tracking Error, also die Abweichung von der Indexentwicklung, soll höchstens 2 Prozent betragen, das Beta liegt bei 1,0. Die Renditen entwickeln sich damit weitgehend parallel zum Markt. Die Gesamtkostenquote beziffert Pictet auf 0,3 Prozent pro Jahr.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die KI wählt die Aktien, Quant-Experten kontrollieren

Kern des Fonds ist ein KI-Modell, das Pictet selbst entwickelt hat. Die Quant-Experten des Hauses überwachen den Prozess, trainieren das Modell vierteljährlich neu und kontrollieren das Portfolio laufend. Das Ergebnis beschreibt Pictet als faktorneutrale Strategie, die unabhängig von Markt- und Konjunkturzyklen funktioniert. Gegenüber klassischen, faktorbasierten Ansätzen eröffne das Modell eine andere Quelle für eine Überrendite.

Die starke Nachfrage nach den KI-gestützten Produkten zeigt laut David Wright, der bei Pictet Asset Management die quantitativen Anlagen verantwortet, dass Anleger zunehmend auf die Technik setzten, um eine Überrendite zu erzielen und die Kosten niedrig zu halten. „Ein Engagement in Schwellenländern bietet sich hier besonders an. Gerade an diesen Märkten zahlt sich die Stärke der KI aus, komplexe Muster zu erkennen, die von Menschen unentdeckt bleiben“, sagt Wright.

Als Kernanlage gedacht

Pictet positioniert den Fonds als mögliche Kernanlage im Depot, vor allem für Anleger, die über den Zinseszinseffekt langfristig Vermögen aufbauen und dabei auf niedrige Kosten achten. Die ETFs der Reihe sollen passive Strategien übertreffen, ohne spürbar mehr zu kosten und ohne wesentlich höheres Risiko. Pictet Asset Management verwaltete per Ende September 2026 rund 294 Milliarden Franken.