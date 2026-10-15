Pictet startet KI-ETF für Schwellenländer
Der Genfer Vermögensverwalter Pictet Asset Management hat einen neuen aktiv gemanagten ETF an die Börse gebracht, der Schwellenländer-Aktien mithilfe Künstlicher Intelligenz auswählt. Der Pictet AI Enhanced Emerging Equity ETF (ISIN: IE000XLNXKI4) ist seit dem 14. Oktober 2026 an mehreren europäischen Handelsplätzen notiert.
Fünfter Fonds einer jungen Reihe
Mit dem ETF baut der Vermögensverwalter eine Produktreihe aus, die er in diesem Jahr in Europa gestartet hat. Zu dieser gehören bereits vier weitere aktive KI-ETFs, die alle demselben Anlageprozess folgen. Nach Angaben des Hauses sammelten die Fonds dieser Reihe seit dem Start in Europa mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein.
Der neue Fonds soll seinen Referenzindex übertreffen, und zwar um rund 1 Prozent pro Jahr nach Abzug der Gebühren. Dabei bleibt er nah am Index: Der sogenannte Tracking Error, also die Abweichung von der Indexentwicklung, soll höchstens 2 Prozent betragen, das Beta liegt bei 1,0. Die Renditen entwickeln sich damit weitgehend parallel zum Markt. Die Gesamtkostenquote beziffert Pictet auf 0,3 Prozent pro Jahr.
Die KI wählt die Aktien, Quant-Experten kontrollieren
Kern des Fonds ist ein KI-Modell, das Pictet selbst entwickelt hat. Die Quant-Experten des Hauses überwachen den Prozess, trainieren das Modell vierteljährlich neu und kontrollieren das Portfolio laufend. Das Ergebnis beschreibt Pictet als faktorneutrale Strategie, die unabhängig von Markt- und Konjunkturzyklen funktioniert. Gegenüber klassischen, faktorbasierten Ansätzen eröffne das Modell eine andere Quelle für eine Überrendite.
Die starke Nachfrage nach den KI-gestützten Produkten zeigt laut David Wright, der bei Pictet Asset Management die quantitativen Anlagen verantwortet, dass Anleger zunehmend auf die Technik setzten, um eine Überrendite zu erzielen und die Kosten niedrig zu halten. „Ein Engagement in Schwellenländern bietet sich hier besonders an. Gerade an diesen Märkten zahlt sich die Stärke der KI aus, komplexe Muster zu erkennen, die von Menschen unentdeckt bleiben“, sagt Wright.
Als Kernanlage gedacht
Pictet positioniert den Fonds als mögliche Kernanlage im Depot, vor allem für Anleger, die über den Zinseszinseffekt langfristig Vermögen aufbauen und dabei auf niedrige Kosten achten. Die ETFs der Reihe sollen passive Strategien übertreffen, ohne spürbar mehr zu kosten und ohne wesentlich höheres Risiko. Pictet Asset Management verwaltete per Ende September 2026 rund 294 Milliarden Franken.